Dezbatera publică a luat amploare după apariția în celebra revistă „Vogue” a unui articol semnat de o cunoscută jurnalistă și creatoare de conținut, Chanté Joseph, care se întreba retoric dacă a devenit stânjenitor să-ți arăți iubitul pe rețelele sociale.

„Bărbații vor redeveni la modă când vor ști să se comporte”

Constatarea ei: femeile aflate în cupluri heterosexuale își afișează din ce în ce mai puțin partenerul în mod public și, atunci când o fac, folosesc metode pentru a-i ascunde chipul.

„Știți că perpetuăm misoginia atunci când plasăm femeile într-o anumită categorie dacă au un iubit? Pentru că, pur și simplu, definiți identitatea unei femei prin relația ei cu un bărbat. Nu este aceasta chiar definiția misoginiei? Ipocrizia…” și-a justificat jurnalista abordarea.

Contactată de Le Point, o altă jurnalistă specializată în rețelele sociale a recunoscut că articolul din Vogue a provocat o reacție uriașă, însă nu este neapărat un semn că fenomenul ascunderii partenerului sau al stadiului relației este atât de răspândit pe cât se sugerează.

Curentul este la fel de popular și în Statele Unite. Zohran Mamdani, recent ales primar al New Yorkului, a fost nevoit să răspundă întrebării dacă „a avea un iubit a devenit jenant” și a oferit un răspuns antologic: „Nu, dar dacă vă faceți griji că iubitul vostru vă pune într-o situație stânjenitoare, poate ar trebui să-l schimbați.”