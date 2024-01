Ingrediente si cantitati:



- 2 cani faina alba

- 2 1/2 lingurite praf de copt

- 2 linguri zahar

- 3/4 lingurita sare

- 1/2 cana unt sau margarina, taiata bucatele

- 2 oua, bine batute

- 3/4 cana lapte

- 1 lingurita coaja de portocale rasa

- 1 1/2 cani afine proaspete sau congelate



Mod de preparare:



Incalzeste cuptorul la 200 de grade. Unge cu ulei o tava pentru briose.



Intr-un vas mare, amesteca praful de copt, zaharul si sarea. Taie untul sau margarina in bucatele de marimea unor boabe de mazare. Fa o gaura in mijloc. Intr-un vas mic, amesteca ouale si laptele. Adauga amestecul in cel de faina, amestecand pana la omogenizare. Insereaza coaja de portocala rasa si afinele.



Umple cupele de briose pana la 2/3. Coace-le 25-30 minute, sau pana ce devin aurii. Scoate-le din cuptor si imediat dupa aceea din tava.



Se servesc calde sau la temperatura camerei.



Nota: Daca folosesti afine proaspete, presara faina pe ele; asa nu se vor "sparge" in briose. Daca afinele sunt congelate, pune-le asa cum sunt in amestec.

Sursa text: Eva.ro