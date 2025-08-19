Ce arată cercetările

Experimentele au fost făcute pe zeci de tricouri sport de la branduri cunoscute. Pentru a măsura cu exactitate efectele fiecărui ciclu de spălare, apa rezultată a fost colectată, evaporată și analizată, în vederea determinării cantității de microfibre eliberate.

Rezultatele sunt clare: ciclurile lungi, la temperaturi ridicate, duc la îmbătrânirea prematură a materialelor, pierderea intensității culorilor și la eliberarea unei cantități mai mari de microfibre. În schimb, spălările rapide și reci protejează hainele și mențin imprimeurile vii.

Diferența dintre un ciclu scurt și unul lung

Comparând un program de 30 de minute la rece cu unul de 85 de minute la 40°C, cercetătorii au observat că hainele spălate la rece și rapid își păstrează culorile mai bine și eliberează mai puține microfibre. Transferul de culoare pe alte articole, în special pe cele albe, este mult mai mic atunci când se folosește ciclul scurt.

Studiul subliniază că spălările blânde nu doar că prelungesc viața hainelor, dar reduc și poluarea apei, consumul de energie și de detergent. Astfel, economisești bani și contribui la protecția mediului, în timp ce garderoba ta rămâne ca nouă pentru mai mult timp.

Recomandarea specialiștilor

Indiferent de material, programul ideal de spălare este unul scurt și la temperaturi scăzute. Procter & Gamble atrage atenția că detergenții moderni sunt concepuți să fie eficienți și în apă rece, iar cercetările confirmă eficiența acestei metode.

Așadar, dacă vrei să îți păstrezi hainele frumoase și rezistente, alege ciclurile rapide și reci – o schimbare simplă, dar cu efecte vizibile pe termen lung.