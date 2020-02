Cum arata Nicoleta Luciu dupa ce s-a retras din showbiz: "Am falcute, am gusa..."

Nicoleta Luciu are grija de familie si nu se mai ocupa de televiziune si media. Ea arata foarte bine, desi nu mai are timp la fel de mult sa se ingrijeasca precum o facea cand aparea zilnic pe TV. In plus, vedeta a ajuns la varsta de 39 de ani si a dat nastere la 4 copii.

„Acum m-am machiat puţin ca să nu par atât de obosită precum mă simt, pentru că la ora asta dorm. Am fălcuţe, am guşă. Ne ocupăm de casă, de copii. Am înscris băieţii, i-am înscris pe toţi trei la hochei, fac hochei de performanţă”, spunea Luciu acum câteva luni.