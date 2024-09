Care este povestea „cuibului de la sat”?

În 2016, cei doi au început să construiască primele lor case tradiționale în curtea unei proprietăți din satul Bertea. Deși inițial proiectul lor era destinat să fie doar un refugiu de weekend pentru familie și prieteni, aceștia au realizat curând că locul avea un farmec aparte, inspirându-i să-l împărtășească și cu alții. Astfel, au construit trei case rustice, fiecare cu nume semnificative: „Mândra Ioana”, „Radu Dragu” și „Blânda Marie”, două dintre ele purtând numele copiilor lor, iar cea de-a treia, numele bunicilor.

Satul Bertea, un loc liniștit și neafectat de turismul masiv, a fost locul ideal pentru a crea un mic ecosistem în care tradițiile locale se împletesc cu modernitatea. Vecinii lor contribuie la atmosfera autentică, oferind produse locale precum lapte, ouă și miere, iar vizitatorii pot participa la ateliere tradiționale sau excursii cu căruța.

Andreea povestește cu drag cum copiii lor au fost implicați în proiect încă de la început, participând activ la design și decorare. Deși locuiesc în continuare în București, întreaga familie petrece fiecare weekend în Bertea, bucurându-se de liniștea și frumusețea locului.

Căsuța este cunoscută în mediul online

Căsuța din copac, care a devenit virală pe internet, a fost construită în patru luni de un meșter din sat. Inițial, proiectul părea simplu, dar complexitatea sa a depășit așteptările, atât în ceea ce privește timpul, cât și costurile. Cu toate acestea, rezultatul final, o structură unică și bine izolată, amplasată într-un decor natural superb, a fost mai mult decât satisfăcător.

„Cuibul de la sat” este echipat cu tot ce este necesar pentru o ședere confortabilă, inclusiv o zonă de dormit spațioasă, o baie, o bucătărie complet utilată, și o mică terasă pentru zilele ploioase. Designul interior este simplu și natural, păstrându-se cât mai aproape de materialele autentice, în ton cu natura.

Pentru Andreea și Petro, realizarea acestor case a fost o provocare dar și o ocazie de a învăța și de a redescoperi frumusețea tradițiilor românești. Fiecare obiect decorativ și fiecare piesă de mobilier au fost alese cu grijă, multe dintre ele fiind achiziționate din târguri sau anticariate, iar unele au fost realizate manual de cei doi.

Întreaga lor curte, acum plină de copaci fructiferi și plante, reflectă grija și respectul pentru natură. Materialele folosite la construcție au fost în mare parte naturale, evitându-se pe cât posibil utilizarea plasticului și a altor materiale moderne.

Ce au transmis cei doi soți după ce și-au văzut visul îndeplinit

„În 2016 am construit prima casă în Bertea, pentru noi, iar construcția și amenajarea au durat aproximativ 6 luni. Am construit-o cu scopul de a veni în weekend cu copiii și de a sta cu ei la aer curat, dar invitând prieteni la casă ne-am dat seama ca le place mult locul și ne-am gândit să oferim și altora ocazia să se bucure de sat. Următoarele case, „Mândra Ioana”, „Radu Dragu” și „Blânda Marie” au fost construite în aproximativ un an de zile.

Două dintre case au numele copiilor noștri, Ioana si Radu, iar la a treia casă, numele vine de la bunicile noastre: Maria.

Bertea este un sat extraordinar de frumos în care avem rădăcini și în care am copilărit. Aici turismul nu este încă foarte dezvoltat. Satul este liniștit și, în timp, am reușit să desenăm un mic ecosistem, vecinii noștri vând produse din ograda lor, lapte, ouă și miere, ciobanii brânză și uneori pastramă. Sau servicii, țin diverse ateliere pentru vizitatori sau pot face excursii cu căruța.”, a povestit Andreea.

Pentru cei care visează la o escapadă într-un loc unde tradiția și modernitatea coexistă armonios, „Cuibul de la sat” din Bertea oferă o experiență de neuitat, un loc de refugiu în mijlocul naturii, dar cu toate conforturile vieții moderne.

Căsuța din copac se află în Prahova / Sursa foto - Facebook