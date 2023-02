Asemănătoare ca aspect cu o perie normală, o perie rotativă are capacitatea de a usca, îndrepta și ondula părul simultan, în funcție de modul în care o folosești. De asemenea, este ușor de utilizat, ușoară, fiabilă și oferă beneficii excelente pentru păr.

Există multe modele disponibile, așa că poate fi dificil pentru tine să te decizi care este cea mai bună perie rotativă pentru tine. Pentru a te ajuta, iată câteva sfaturi.

Sfaturi pentru alegerea unei perii rotative bune

Pentru a ști ce perie rotativa să cumperi trebuie să ții cont de câteva recomandări, cum ar fi diferitele modele și caracteristicile fiecăreia:

Dimensiunea cilindrului: Pentru ca tu să obții o perie rotativă care îți va oferi cele mai bune rezultate pentru părul tău, înainte de a alege ce perie rotativă să cumperi, trebuie să știi că pentru părul gros, lung și creț, cilindrii mai groși sunt ideali. Pentru părul scurt sau fin este mai bine un diametru mai mic. Unele dispozitive au capete interschimbabile de diferite dimensiuni pentru versatilitate.

Construcție: Materialele potrivite pot face diferența între o uscare/styling bun și unul care nu rezistă toată ziua. Dacă nu știți cum să îți alegi o perie rotativă, tehnologia folosită pentru uscare este, de asemenea, un aspect de luat în considerare. Tehnologiile mai noi, cum ar fi ceramica turmalină și nano-titanul, ar trebui să fie alese în locul celor mai vechi, deoarece sunt mai sănătoase pentru păr.

Setări de temperatură: Părul fiecăruia are cerințe diferite, așa că cea mai bună perie rotativă de pe piață are nevoie de setări variate de temperatură și viteză. De asemenea, dacă are o setare de aer rece, cu atât mai bine, deoarece va sigila cuticula părului după ce ai terminat de uscat/pieptănat.

Putere: Deși multe dispozitive folosesc tehnologie ceramică sau ionică, este important ca peria să fie puternică pentru a evita deteriorarea din cauza expunerii la căldură și pentru a nu dura prea mult în proces. Prin urmare, cu cât alegi o perie rotativă mai puternică și cu cel mai bun raport calitate-preț, cu atât mai bine.

Greutate și dimensiuni: Deși poate crezi că nu este important, este un aspect pe care ar trebui să îl iei întotdeauna în considerare. Pentru a verifica cât de greu și de voluminos este un model, verifică recenziile aparatului care te interesează, deoarece s-ar putea să nu observi diferența la început, dar utilizarea acestuia pentru timpul necesar pentru uscare/pieptănare poate fi mai enervantă decât crezi.

Cum se utilizează o perie rotativă?

Utilizarea unei perii rotative este aproape la fel ca atunci când îți usuci părul în mod tradițional, doar că cu acest dispozitiv este mult mai ușor, mai rapid și vei obține rezultate mai bune. Iată o idee despre cum se procedează.

Usucă – Cu un prosop din microfibră, usucă aproximativ 70% până la 80% din păr. Dacă preferi, îl poți lăsa să se usuce și natural până la același procent.

Protecție – Este important să nu uiți să folosești un agent de protecție termică.

Pieptene – Asigură-te că îți descurci bine părul.

Separare – Separă-ți părul în secțiuni și fixează-l cu agrafe de păr. Folosește atâtea câte ai nevoie.

Configurare – Pornește aparatul și alege temperatura.

Mișcări lente – Amintește-ți că dispozitivul rotativ se va mișca automat atunci când apeși butonul, așa că fă mișcări lente până te obișnuiești.

Start – Vei porni de la rădăcini spre vârfuri și, în funcție de stilul pe care îl dorești, va trebui să ții părul ondulat câteva secunde sau să-l lași să cadă dacă îl vrei mai drept.

Repetă – Repetă pasul anterior pe tot părul tău.

Utilizează aer rece – Finalizează cu aer rece.

Sfat 1 – Prelungește durata de viață a dispozitivului tău lăsându-l să se răcească după fiecare utilizare. Când este complet rece, este recomandat să îndepărtezi părul pentru a păstra peria curată.

Sfat 2 – Păstrează peria într-un loc uscat, ferit de umiditate.