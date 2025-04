Pacienții care au primit un tratament combinat - statine și ezetimib - imediat după infarct, au prezentat un risc mult mai scăzut de a suferi un nou eveniment cardiovascular sau de a muri, comparativ cu cei care au primit ezetimib mai târziu sau deloc, se arată în cercetarea publicată în Journal of the American College of Cardiology, citată de The Sun.

Tratament accesibil, rezultate semnificative

„În prezent, pacienții din întreaga lume nu primesc aceste medicamente împreună, ceea ce duce la infarcte și decese care ar putea fi evitate, dar și la costuri suplimentare pentru sistemele de sănătate,” a declarat profesorul Kausik Ray, de la Imperial College London. „Studiul nostru arată un drum clar de urmat. Este momentul ca protocoalele de tratament să se schimbe.”

Cercetarea a analizat datele a 36.000 de pacienți din Suedia care au suferit un atac de cord între 2015 și 2022. Conform rezultatelor, administrarea timpurie a ezetimibului ar putea preveni 133 de infarcte la fiecare 10.000 de pacienți, în decurs de trei ani. Aplicat pe scară largă, acest lucru ar însemna evitarea a circa 5.000 de infarcte în Marea Britanie pe parcursul unui deceniu, spun autorii.

Mix sigur și eficient

Ezetimibul este deja disponibil la scară largă și este prescris la un cost relativ redus.

Cercetătoarea Margret Leosdottir, profesor asociat la Universitatea Lund și cardiolog senior la Spitalul Universitar Skane din Malmö, a salutat rezultatele: „Oferind pacienților acest tratament combinat mai devreme, putem preveni multe atacuri de cord.”

