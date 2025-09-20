Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în cursul zilei de vineri, când agenții de control au observat nereguli în actele prezentate de pasagerii care intenționau să se îmbarce spre o destinație din vestul Europei. Verificările amănunțite au confirmat că documentele erau contrafăcute, iar persoanele în cauză nu aveau dreptul legal de a călători în spațiul Schengen.

Cetățenii iranieni au fost preluați de autoritățile competente și sunt cercetați pentru fals în acte și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. În paralel, se desfășoară o anchetă pentru a stabili dacă aceștia fac parte dintr-o rețea organizată de trafic de migranți.

Incidentul readuce în atenție presiunea migratorie asupra granițelor externe ale Uniunii Europene și importanța controalelor riguroase în punctele de trecere internațională.