1. Pijamalele eco-friendly din bambus sau modal – opțiunea sustenabilă

Materialele moderne precum bambusul sau modalul răspund la cerințele actuale privind protejarea mediului. Aceste pijamale oferă o senzație răcoritoare și au proprietăți antibacteriene, fiind recomandate pentru persoanele care doresc o alegere mai prietenoasă cu natura.

Bambusul și modalul absorb rapid umiditatea și mențin corpul la o temperatură confortabilă pe timp de noapte. Tot mai multe branduri includ astfel de modele în colecțiile noi, adresându-se unui public preocupat de sustenabilitate fără să renunțe la confort sau stil. Aceste pijamale se simt ușoare, fine și se întrețin ușor.

2. Pijamaua din bumbac 100% – confort pentru orice anotimp

Bumbacul pur rămâne o alegere de bază pentru majoritatea. Te bucuri de un material moale, prietenos cu pielea, care asigură ventilație și nu produce iritații. Modelele cu mânecă lungă se potrivesc sezonului rece, în timp ce variantele cu mânecă scurtă sau pantaloni scurți se simt excelente vara.

Poți alege pijamale din bumbac care au croieli relaxate. Acestea oferă lejeritate și un aspect plăcut, fără detalii inutile. Poartă-le acasă în serile reci de iarnă sau în diminețile de weekend, când vrei să te relaxezi pe deplin.

3. Pijamaua din satin sau mătase – rafinament și răsfăț

Dacă vrei să transformi serile într-o experiență deosebită, satinul sau mătasea sunt opțiuni potrivite. Aceste materiale se simt răcoros pe piele și au un luciu discret care arată elegant. Pijamalele din mătase sau satin sunt ideale pentru ocazii speciale sau pentru momentele când îți dorești ceva diferit de rutina obișnuită.

Chiar dacă satinul inspiră lux, aceste modele nu sunt rezervate doar pentru evenimente speciale. Poți purta o pijama din mătase simplă, într-o culoare uni, care completează perfect o seară dedicată relaxării.

3. Setul cu pantaloni scurți și tricou – favorit vara

În zilele călduroase, alege pijamale care permit pielii să respire ușor. Un set cu pantaloni scurți și tricou sau cămașă cu mânecă scurtă se dovedește extrem de practic. Mulți preferă astfel de pijamale mai ales vara, pentru că asigură confort termic și libertate de mișcare.

De exemplu, pijamalele din bumbac pieptănat, cu imprimeuri simple sau vesele, de la branduri actuale, oferă lejeritate și ușurință la întreținere. Aceste modele se integrează rapid în garderobă și vin într-o varietate mare de culori și printuri care permit exprimarea stilului personal.

4. Pijamalele cu imprimeuri – culoare și personalitate

Imprimeurile aduc un plus de dinamism oricărei ținute de seară. Poți alege carouri clasice, dungi moderne sau motive de sezon, cum ar fi modele de Crăciun sau simboluri grafice.

În colecțiile din acest sezon, majoritatea brandurilor propun modele cu imprimeuri îndrăznețe și croieli moderne. Un set cu imprimeuri poate să-ți schimbe starea de spirit la finalul zilei, iar printurile tematice devin rapid preferatele fiecărui sezon. Poartă un model cu dungi atunci când vrei un look urban, sau unul cu motive amuzante pentru serile petrecute între prieteni acasă.

5. Cămașa de noapte pentru bărbați – libertate maximă de mișcare

Chiar dacă nu reprezintă primul gând pentru majoritatea, cămașa de noapte se dovedește o alegere practică pentru cei care caută simplitate și libertate de mișcare. Confecționată din bumbac sau modal, această piesă nu pune presiune pe talie și oferă aerisire optimă pe toată durata nopții.

Cămașa de noapte ajută în special atunci când vrei să eviți șnururile sau elasticele după o intervenție medicală, sau dacă preferi o alternativă diferită față de seturile clasice. Se spală ușor, iar modelele cu croială lejeră se adaptează mai multor tipuri de siluetă.

6. Pijamalele slim fit sau regular fit – adaptare pentru orice siluetă

Fiecare preferă altă croială. Dacă te simți în largul tău cu pijamale mai strâmte, alege un model slim fit care urmărește linia corpului, dar nu restricționează mișcarea. Pentru spațiu suplimentar și confort, poți opta pentru regular fit.

Unele branduri includ opțiuni pentru mărimi mari și croieli XXL, astfel încât oricine găsește un model potrivit. Când vrei un aspect clasic, o pijama regular fit cu nasturi combină eleganța și confortul într-un mod practic. Acordă atenție la alegerea mărimii și la material, pentru o experiență cât mai plăcută.

Sfaturi pentru alegerea pijamalelor potrivite

Pentru a găsi pijamaua ideală, ține cont de câteva repere simple:

Pune accent pe material: bumbacul, bambusul sau inul aduc confort suplimentar, mai ales vara. Alege croiala în funcție de siluetă: slim fit avantajază bărbații supli, iar regular fit aduce spațiu și mișcare lejeră. Gândește-te la sezon: modelele din bumbac interlock și cele ușor flaușate încălzesc iarna, în timp ce materialele subțiri răcoresc vara. Probează diferite imprimeuri și culori până găsești stilul care te reprezintă.

Consultă tabelul de mărimi pentru brandul ales înainte de achiziție, deoarece diferențele pot influența confortul.

Cum întreții corect pijamalele?



Pijamalele de calitate rămân confortabile mai mult timp dacă respecți câteva reguli la spălare:

Întoarce-le pe dos înainte de spălare.

Folosește un program delicat, fără temperaturi înalte.

Evită balsamul pentru materialele naturale.

Spală manual mătasea sau satinul ori folosește un ciclu blând.

În final, acordă timp pentru alegerea pijamalei potrivite și actualizează-ți garderoba cu modele care susțin odihna și starea de bine. Experimentează cu materiale noi, croieli adaptate și imprimeuri care inspiră. Astfel, te bucuri de confort zi de zi, iar rutina de seară capătă mai multă personalitate.