Multe persoane consumă mai puțin decât doza recomandată, deși magneziul se găsește natural în alimente precum legumele cu frunze verzi, fasolea, leguminoasele, cerealele integrale, iaurtul și altele.

„Magneziul este esențial pentru multe funcții ale corpului și joacă un rol în tot, de la sănătatea oaselor până la funcționarea nervilor”, spune dieteticianul Erin Palinski-Wade. Ea adaugă că magneziul ajută și la reglarea nivelurilor de calciu și vitamina D, esențiale pentru formarea sănătoasă a oaselor.

Magneziul influențează modul în care inima bate, astfel încât un aport adecvat poate ajuta la prevenirea hipertensiunii arteriale și la reducerea riscului de boli de inimă.

„Unele cercetări arată că suplimentele de magneziu pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale, dar doar într-o mică măsură”, spune dieteticianul Toby Amidor. Totuși, chiar și o mică reducere poate adăuga beneficii suplimentare dacă adopți și alte obiceiuri sănătoase, precum exercițiile fizice și reducerea aportului de sodiu.

