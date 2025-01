Uneori, visele despre copii pot semnifica înțelegerea mai profundă a propriei personalități, descoperirea unor caracteristici personale pe care nu le cunoșteam.

Ce mai înseamnă când visezi copii sau bebeluși:

- Copil mic alăptat - fericire si belsug.

- Copil adoptat - nemultumire.

- Copil alergand - nemultumire.

- Copil alergand prin casa - afaceri norocoase.

- Adunare de mai multi copii - vesti interesante.

- Visezi ca atingi un copil - esti dominat de responsabilitate.

- Copil ascultator - afaceri rentabile.

- Baiat - suparare trecatoare.

- Batand un copil - nedreptate.

- Copil batut in public - suferi o rusine.

- Nasterea unui copil - moarte.

- Doi copii - mari bucurii intre soti.

- Copii dusi de mana - sfarsitul unei afaceri norocoase.

- Fata - bucurie mare.

- Impacare cu un copil - initiative rezonabile din partea ta.

- Copil frumos - satisfactie, vei face cunosrinta placuta.

- Copil in curte - treci de pericole.

- Copil in bratele unui barbat - se va naste un baiat.

- Copil in fasa - sanatate, bucurie.

- Copil jucandu-se - intelegere, dragoste, afacere buna - jucandu-se mai multi - succese materiale - jucandu-se cu el - bucurie, castig.

- Copil la san - fericire.

- Leagan cu un copil - speranta pentru viitor, succes la proiectele incepute.

- Leganand un copil - ti face sperante mari in afacerea in curs.

- Lovind copilul - nedreptate.

- Mai multi copii la un loc - necazuri.

- Mana de copil - succes financiar.

-Mangaind un copil - indoieli ce trebuiesc clarificate.

- Copil mic tinut in brate - necaz, rusine.

- Copii foarte mici - sporirea familiei.

- De visezi ca ai multi copii - la fel ai si dusmani.

- Mustra un copil - perspective bune.

- Copil murind - castig.

- Nascandu-se - necazuri.

- O fata visand - cineva incearca sa te seduca

- Neglijezi un copil - lipsa de intelegere, resentimente.

- Copil nou-nascut - oboseala ce duce la deznadejde.

- Pantof de copil - promovare la serviciu. Sandale - vei primi sfaturi bune.

- Pedepsesti un copil - necazuri in domeniul financiar.

- Pieptana un copil- relatii bune in familie si cu persoana iubita.

- Copil puternic - sanatate, stii sa te orientezi.

- Copil razand - veste proasta.

- Copil stand - vreme buna.

- Stand langa un nou-nascut - mare bucurie.

- Copii vorbind intre ei - veselie izbanda.

- Vazand copii legati - seninatate in familie.

- Te vezi copil in vis - incepi o noua legatura sentimentala.

Sursa: visele.ro