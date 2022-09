Canioanele din Turcia – reprezintă prima opțiune a turiștilor care caută locuri inedite și experiențe cu adrenalină. Fie că doresc să facă o baie în apele reci ca gheața, în zilele toride, sau să facă plajă pe o plută ori să facă alpinism, canioanele din Turcia promit aventuri care nu pot fi ratate.

În același timp, în aceste locuri, natura și istoria oferă o armonie unică. Ruinele orașelor antice, bisericile și mormintele din aceste locuri, adăpostesc astăzi poveștile trecutului. Iată, mai jos, o listă cu 5 dintre cele mai interesante și spectaculoase canioane din Turcia – locul unde aventura nu se termină niciodată...

Parcul Național Köprülü Canyon (Köprülü Kanyon Millî Parkı)

Situat la 85 km de centrul orașului Antalya, Canionul Köprülü (Köprülü Kanyonu) este o adevărată minune naturală creată de apele turcoaz ale râului Köprüçay. Zona, care atrage vizitatori cu frumusețile sale naturale, peisajele uluitoare și numeroasele activități în natură, a fost declarată parc național în 1973. Canionul Köprülü, cu 14 kilometri lungime și peste 100 de metri înălțime, este, de asemenea, printre cele mai lungi canioane din Turcia.

Cel mai atractiv punct al Canionului Köprülü este, fără îndoială, râul Köprüçay, ceea ce face din regiune una dintre cele mai căutate zone naturale de recreere din Turcia. Pe râul Köprüçay din Canionul Köprülü, vizitatorii se pot bucura de sporturi de apă, cum ar fi: rafting, pescuit sportiv și înot, într-un cadru de vis. În zona de lângă râu, turiștii pot face drumeții și alpinism, sesiuni de orientare turistică și ciclism, observare botanică și animale sălbatice, fotografii inedite, camping și picnicuri în inima naturii. De asemenea, ghizii locali organizează excursii pe munte și safari cu jeepuri.

Köprülü Canyon este una dintre atracțiile de pe “Drumul Sf. Pavel” , a doua cea mai lungă pistă de hiking din Turcia. Pe acest traseu, care reconstituie drumul parcurs de Sfântul Pavel în călătoria sa de răspândire a creștinismului în Europa de Vest, călătorii pot face un popas binemeritat lângă Canionul Köprülü și pot vizita orașul antic Selge, situat la vest de râu.

Parcul Național Köprülü Canyon oferă facilități pentru masă și zone de camping pentru odihnă și cazare. De altfel, pentru turiștii mai pretențioși, care caută confortul, există bungalouri din lemn la marginea parcului, care oferă cazare în regim de pensiune.

Valea Ihlara (Ihlara Vadisi)

Valea Ihlara (Ihlara Vadisi) se află în Cappadocia, regiune renumită pentru coșurile de zâne și orașele subterane – și considerată de mulți unul dintre cele mai fascinante locuri de pe Pământ. Valea de 14 kilometri de-a lungul râului Melendiz este renumită pentru istoria și frumusețile sale naturale.

Valea Ihlara a fost un centru important al creștinismului de-a lungul istoriei, datorită structurii create de pârâul Melendiz. Există numeroase biserici în regiune, unele remarcabile pentru arta lor decorativă, ca de exemplu: Sümbüllü, Yılanlı, Kokar, Ağaçaltı, Pürenliseki, Eğritaş, Kırkdamaltı și Bahattin Samanlık. Valea Ihlara are și trasee grozave pentru drumeții. După ce au vizitat bisericile din vale, turiștii se pot relaxa la poalele pârâului Melendiz. De asemenea, există cafenele și restaurante, amplasate chiar pe malul apei.

Canionul Saklıkent (Saklıkent Kanyonu)

Canionul Saklıkent (Saklıkent Kanyonu) din districtul Seydikemer din Muğla poate fi considerat, metaforic vorbind, un baldachin natural, special creat pentru aventurieri.

În valea lungă de 18 kilometri, considerată una dintre cele mai adânci văi din lume, înălțimea zidurilor de piatră depășește, pe alocuri, o mie de metri. O plimbare în jurul Saklıkent oferă privitorilor peisaje de vis, cu imagini mărginite de stânci, pe fundalul apei care curge liniștitor.

Doar primii doi kilometri ai văii pot fi vizitați de drumeții neexperimentați. Digurile de lemn atașate de pereții canionului în această secțiune le permit vizitatorilor să aibă acces la o priveliște magnifică. Restul de 16 kilometri ai canionului se micșorează la doi metri lățime, motiv pentru care sunt explorați în principal de sportivi sau turiști experimentați, cu echipamente adecvate.

Pe lângă canyoning, Saklıkent oferă infrastructura necesară pentru rafting, tiroliană și bungee jumping. Saklıkent Canyon are, de asemenea, zone de relaxare pe platforme din lemn, unde vizitatorii pot lua masa și se pot răsfăța cu clătite (gözleme) sau păstrăv proaspăt.

Canionul Arapapıştı (Arapapıştı Kanyonu)

Canionul Arapapıştı, situat la granițele provinciilor Aydın, Denizli și Muğla, este cunoscut și sub numele de Canionul İnceğiz. Este o adevărată minune naturală, formată prin eroziunea apei din pârâul Akçay, și totodată o destinație cu multe puncte de explorat. În Canionul Arapapıştı, lung de șase kilometri și înalt de 380 de metri, se află ruine ale orașului care datează din perioada romană. Un mormânt misterios, vechi de 2.500 de ani, despre care se crede că are urme ale civilizației persane, se află, de asemenea, în canion, la fel ca și peșterile cunoscute sub denumirea de „vizuini ordinare” formate de apele râului Akçay lângă podul istoric Kemer, construit de armatele lui Alexandru cel Mare.

De asemenea, în anumite secțiuni, este posibilă chiar explorarea Canionul Arapapıştı cu barca. Aceste excursii pe apă durează în general de la 90 de minute până la două ore. Traseele de drumeție oferă o experiență unică, pentru cei care iubesc să facă mișcare în aer liber, însă orice variantă de deplasare ar alege turiștii, vor fi însoțiti la tot pasul de peisaje incredibile și natură virgină.

Canionul Şahinderesi (Şahinderesi Kanyonu)

Canionul Şahinderesi se află în Munţii Ida, cunoscut în turcă drept „Kaz Dağları”. Această minune naturală a Turciei este și subiectul unor legende: Munții Ida erau considerați „Munții Zeițelor” în vremuri străvechi și, prin urmare, erau considerați sacri. Lor li se datorează faima paradisului de astăzi, care este Canionului Şahinderesi. Şahinderesi, lung de aproximativ 27 de kilometri, este considerat a doua regiune cea mai producătoare de oxigen din lume, după Alpii elveţieni. În plus, aici există din abundență plantele medicinale și ierburile cu efect terapeutic.

Canionul Șahinderesi se află la granița Parcului Național Muntele Ida (Kaz Dağları Millî Parkı) și a fost pus sub protecție de către autorități. Vizitatorii pot face drumeții, pot înota în apele reci ca gheața și se pot bucura de peisajele care îți taie răsuflarea. Pentru o explorare mai profundă a canionului, sunt disponibile tururi ghidate.