Călugărițele susțin că, în decembrie 2023, au fost luate cu forța din mănăstire și transferate într-un azil catolic, unde s-au simțit profund nefericite. „Înainte să mor în acel azil, aș fi preferat să merg într-o pajiște și să intru în veșnicie în felul acesta”, a explicat una dintre ele, sora Bernadette.

La începutul lunii septembrie 2024, cu ajutorul unor foști elevi și chiar al unui lăcătuș, cele trei surori au reușit să se întoarcă la Castelul Goldenstein, vechea lor mănăstire unde și-au petrecut întreaga viață.

Rețelele sociale – protecție sau obstacol

După întoarcere, călugărițele au început să posteze videoclipuri cu viața lor de zi cu zi – rugăciuni, prânzuri, antrenamente cu sora Rita, care a primit chiar și mănuși de box. Conturile lor au adunat aproape 100.000 de urmăritori pe Instagram și mii pe Facebook. Susținători din întreaga lume le-au trimis alimente, electricitate și asistență tehnică.

Această activitate a strânit nemulțumirea autorităților bisericești, care le-au pus în vedere celor 3 că pot rămâne în mănăstire „până la o nouă notificare”, dar numai dacă își opresc activitatea pe rețelele de socializare și limitează accesul persoanelor din afară în partea închisă a mănăstirii.