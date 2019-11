Așa faci cele mai bune sarmale de post. Rețeta pas cu pas

Sarmale de post. Ingrediente

-1 kg de ciuperci de orice fel

-600 g ceapa

-1 morcov mare

-300 g de orez cu bobul rotund

-50 ml ulei

-1 lingura cu varf de bulion pasta de ardei sau ardei cu rosii sau 500 ml suc de rosii

-1 lingura de faina sau malai

-1 legatura de marar

-1 legatura de patrunjel

-sare

-piper-cimbru

-1 varf de lingurita de zahar

Pentru invelit varza dulce sau murata sau frunze de vita.

Sarmale de post. Mod de preparare

Prima data se pregateste varza, se pune in apa rece, sa se desareze putin.

Cum facem umplutura pentru sarmalele de post cu ciuperci:

Intro cratita sau tigaie cu fundul gros, se pun uleiul si ceapa taiata cubulete, morcovul dat pe razatoarea mica.

Sarmale de post. Se lasa la foc iute pentru 5-6 minute, amestecand des. Suficient cat uleiul sa devina galben si ceapa usor translucida.

Se adauga ciupercile taiate cubulete si sare cat se ia cu 4 degete, care va scoate apa din ciuperci.

Ciupercile eu le spal la jet de apa, in strecuratoare, dupa ce le tai coditele, apoi le scurg foarte bine.

Mai lasam cateva minute si ciupercile, apoi adaugam 50 ml de apa, punem capacul si lasam legumele sa se inabuse bine. Cand a scazut apa, se adauga orezul bine spalat si bulionul, plus 300 ml de apa. Daca folositi suc de rosii, nu mai puneti apa.

Orezul isi mareste volumul de 3-4 ori, iar noi acum vrem sa umflam partial orezul. Acum se adauga un varf de lingurita de zahar (secretul bucatarului), jumatate de lingurita rasa de piper proaspat macinat, 1 lingurita rasa de cimbru uscat, 2 lingurite cu varf de sare. Se amesteca totul si se lasa la foc mic pana cand scade tot lichidul.

Sarmale de post. Se stinge focul, se adauga 1 lingura rasa de faina de grau sau malei si se amesteca energic. Faina va lega compozitia. Se lasa la racit, apoi se adauga verdeata tocata fin. Se gusta si se potriveste gustul acum de sare si piper.

Se infasoara sarmalele in frunzele dorite. Sarmalele de post se fac putin mai mari decat cele cu carne.

Se pun sarmalele in oala (ideal oala de lut). La fund se pun nervurile de la varza, bete de marar sau frunze din care folosim.

Sarmalele se asaza in cerc. Deasupra se pune alt strat de varza tocata sau frunze, apoi o farfurioara care sa tina sarmalele noastre sa fiarba bine, sa nu se ridice. Se completeaza cu apa.

Sarmale de post. Fierberea pentru Sarmale de post cu ciuperci si varza, reteta traditionala moldoveneasca

Este bine ca sarmalele sa se fiarba in cuptor, la inceput la foc mare pentru 20 de minute, cat sa dea in clocot, apoi se reduce focul la 160-170 de grade pentru 1 ora. Daca folositi varza dulce sau frunza de vie, spre final adaugat zeama de la 1 lamaie sau 1 cana de bors, sa le acriti putin si mai lasati in cuptor inca 15 minute.

Verificati daca frunza este fiarta, sarmalele sunt gata cand frunza este moale.

