Aceste doua retete de aperitive de revelion sunt usoare, delicate si arata atat de bine! Se prepara foarte usor si iti vor lasa oaspetii muti de uimire..."Oare am inceput cu desertul?"

"Cuiburi" de cartofi

Aceasta reteta, ideala ca aperitiv pentru revelion, va fi cu siguranta atractia serii. Vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

750 g de cartofi

un sfert de cana de somon afumat feliat subtire si o cantitate suplimentara pentru garnitura

o lingura de coaja de lamaie rasa

3/4 cana de smantana

jumatate de lingurita de sare

un varf de piper negru

frunzulite de patrunjel - optional

Pregatirea acestui aperitiv de revelion este simpla, in pofida aspectului sau complicat. Astfel, fierbe cartofii, cu tot cu coaja, la foc mic, timp de 20 de minute. Scurge-i, lasa-i sa se raceasca si apoi pune la frigider timp de cel putin o ora, pana se racesc.

Intre timp, amesteca somonul afumat si coaja de lamaie cu ajutorul unui blender. Adauga smantana si continua sa amesteci pana cand se omogenizeaza. Lasa la frigider sa se raceasca pana seara, cand vei face aranjamentul final pentru masa festiva cu aceste aperitive de revelion.

Incalzeste cuptorul. Unge usor 32 de suporturi dintr-o tava pentru briose. Curata cartofii si gratineaza-i intr-o tigaie cu putin unt. Apoi rastoarna-i cu grija intr-un vas, amestecandu-i cu sare si piper. Pune o lingura de amestec de cartofi in fiecare suport de briose si apasa amestecul pe marginile formei (chiar sa le depaseasca) pentru a face un "cuib" (nu pune prea putin amestec - pot aparea gauri in timpul procesului de coacere).

Coace cuiburile de cartofi pana cand au devenit aurii, aproximativ 25 de minute. Lasa-le apoi sa se raceasca in forme timp de 10 minute inainte de a le scoate (acestea pot fi pregatite chiar cu 4 ore inainte de masa festiva; ar trebui lasate la temperatura cameri).

Distractia estetica incepe acum. Transforma cuiburile in adevarate aperitive de revelion punand o lingurita de amestec de smantana in fiecare cuib si adauga deasupra o fasie de somon afumat (poti pune si o frunzulita de patrunjel). Serveste imediat!

Aperitivul de revelion ideal: "acadele" de branza de capra cu verdeturi, bacon si nuci pecan

Acest aperitiv de revelion va starni multe aplauze. Desi arata ca un desert, are o aroma inconfundabila care va deschide cu succes apetitul pentru felurile urmatoare.

Ingrediente:

6 felii de bacon

100 g branza de capra

100 g crema de branza

2 linguri de busuioc sau cimbru maruntit

piper negru

un sfert de cana de nuci pecan

felii de mar, pentru servire

Pregatire:

Taie fiecare felie de bacon in jumatati. Pune-l intr-o tigaie si prajeste la foc mic timp de 15 minute, fara sa pui bucatile unele peste altele; intoarce-le pe ambele parti pana baconul devine crocant. Scoate-le pe un servet de hartie pentru a absorbi excesul de grasime.

Cat timp baconul se gateste, amesteca cu blenderul branza de capra, crema de branza, o lingura de verdeturi si putin piper negru pentru a obtine o consistenta omogena. Ruleaza apoi amestecul in bilute, cam de dimensiunea unui varf de deget. Acum este randul transformarii lor in aperitive de revelion! Pune bilutele pe bete de acadele (gasesti la supermarket). Lasa-le la congelator timp de 20 de minute ca sa se intareasca un pic (nu le lasa sa inghete de tot; doar cat sa se intareasca. Poti sa le pui si in frigider pentru mai mult timp cu aceleasi rezultate).

Zdrobeste baconul maruntit, lingura ramasa de verdeturi si nucile pecan (poti sa le pui intr-un ziar sau o punga si sa le zdrobesti cu sucitorul sau cu batatorul de carne sau le poti macina) pana cand capata o consistenta fina.

Scoate bilutele de branza din congelator si ruleaza-e prin amestecul de bacon, aplicand putina presiune cu degetele daca nu se lipeste din prima. Pune "acadelele" pe un platou colorat si lasa-le sa mai stea un pic la frigider. Serveste-le pe felii de mere - combinatia este delicioasa; musca intai din mar si apoi din acadea!

Nu iti mai ramane decat sa te distrezi si sa le urezi invitatilor LA MULTI ANI!

