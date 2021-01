A murit o cunoscută actriță de la Hollywood - Familia a făcut anunțul

A murit actrița Tanya Roberts. Ea era cunoscută și pentru rolul pe care l-a avut într-unul dintre filmele cu James Bond.

Actriţa Tanya Roberts s-a remarcat în prima parte a anilor 1980, când a interpretat rolul Sheena în filmul cu acelaşi nume, şi a fost Bond Girl în "A View to a Kill", peliculă în care rolul agentului 007 a fost interpretat de Roger Moore.

Ulterior, Tanya Robert a apărut în pelicule precum "Body Slam", "Night Eyes" sau "Inner Sanctum", dar şi în seriale celebre precum "Charlie's Angels", "The Love Boat", "Fantasy Island" sau "That '70s Show".

În ultimii ani ai carierei, vedeta de la Hollywood s-a dedicat activităţii de producător.

Tanya Roberts a fost măritată, între 1974 şi 2006, cu Barry Roberts, iar cei doi nu au avut copii.