6 cele mai renumite parfumuri ale caselor de modă (P)

Numeroase parfumuri celebre au în compoziția lor ingrediente unice, iar acest fapt le face inegalabile și atemporale – reușind astfel să fie adevărate etaloane pentru generații întregi. Iată mai jos câteva dintre cele mai renumite parfumuri ale caselor de modă:

Chanel – No. 5

Chanel – No. 5 este un parfum care nu are nevoie de o prezentare, dat faptul că este extrem de cunoscut în întreaga lume. Numit și "Sfântul Graal" al parfumurilor, Chanel No. 5 este preferatul multor femei, fiind unul dintre cele mai apreciate parfumuri încă din anul 1921. Cu o aromă aparte, un amestec de iasomie, trandafir, lemn de santal și vanilie, Chanel No. 5 este un produs emblematic și un parfum pe care trebuie neapărat să-l încerci.

Jean Paul Gaultier – Classique

Așa cum transmite și numele său, Jean Paul Gaultier – Classique este un model inspirațional în industria parfumurilor și va rămâne, cu siguranță, un clasic. Dat faptul că te cucerește imediat cu mireasma de trandafiri, flori de portocal și vanilie, Classique se numără printre cele mai renumite parfumuri ale tuturor timpurilor. Dacă încă nu l-ai testat, îți recomandăm să încerci acest parfum Jean Paul Gaultier de la Infinitelove.ro.

Christian Dior – Poison

Lansat în anul 1985, parfumul Christian Dior – Poison a devenit o legendă, datorită aromei sale speciale: o combinație între tonurile picante de fructe și cele lemnoase. Amestecul mirosului de coriandru, anason, dar și prune, cu cel al ylang-ylang-ului, iasomiei și trandafirului te fascinează încă de la prima încercare. Mireasma sa te atrage hipnotic și este imposibil să nu atragi atenția celor din jur dacă alegi să folosești parfumul Poison, de la Christian Dior.

Guerlain – Shalimar

Pe lângă mirosul său deosebit, acest parfum este special și datorită faptului că este inspirat dintr-o frumoasă poveste de dragoste, numele său fiind tradus Templul dragostei, din sanscrită. Încă de la lansarea sa, în anul 1925, parfumul a devenit un trendsetter în ceea ce privește sfera parfumurilor orientale. Drept dovadă stau notele sale de bergamotă, iris, iasomie, care cuceresc milioane de femei din întreaga lume.

Yves Saint Laurent – Opium

Parfumul lui Yves Saint Laurent – Opium – nu are cum să nu fie inclus pe lista celor mai renumite miresme. Creat în anul 1977 și compus dintr-un amestec exotic de coriandru și mandarină, Opium este un parfum surprinzător din toate punctele de vedere. Flaconul său care urmează linii minimaliste ascunde o esență surprinzătoare, pe care trebuie neapărat să o încerci.

Dior - Miss Dior

Brandul Dior se mândrește cu multe parfumuri populare, dar Miss Dior este de departe unul dintre cele mai apreciate. Mireasma sa florală, cu explozii vibrante de bergamotă, trandafir Grasse și piper roz este precum o declarație de dragoste. Un amestec care îți încântă simțurile.

Uneori, este dificil să îți alegi un parfum, dat faptul că numărul lor este unul foarte mare și nu te poți decide pe care-l preferi. Există atât de multe arome încât este imposibil să le testezi pe toate.

Dacă ești în căutarea unui parfum special, care să te reprezinte și care să te facă să te simți bine, ideal este să îl testezi, înainte de a îl cumpăra și să nu lași pe altcineva să aleagă îl locul tău. Fie că optezi pentru unul dintre parfumurile prezentate mai sus, ori pentru o altă aromă, nu uita: parfumul este acel ceva care contează.