In primul rand, proteinele te ajuta sa te simti satul pentru perioade mai lungi de timp si reduc hormonii foamei (grelina si leptina). Proteinele au, de asemenea, un TEF (efectul termic al alimentelor) mai mare decat grasimile sau carbohidratii, ceea ce inseamna ca organismul arde mai multe calorii atunci cand le digera. Si pe deasupra, proteinele te pot ajuta sa dobandesti masa musculara.

Chiar daca un consum suficient de proteine este esential pentru o pierdere sanatoasa in greutate, calitatea proteinelor conteaza foarte mult, mai ales pentru ca exista o multime de proteine de calitate scazuta, cu putini nutrienti.

Afla in continuare care sunt cele mai bune proteine pentru pierderea in greutate, iar pentru mai multe sfaturi legate de pierderea in greutate, asigura-te ca te consulti cu medicii specialisti cei mai in masura sa ofere sfaturi si sa te ajute.

1. Somon

“O dieta bogata in acizi grasi omega-3 poate ajuta la obtinerea senzatiei de satietate, iar somonul este una dintre cele mai bune surse de aceasta grasime sanatoasa”, spune Lauren Manaker, autoarea cartii „The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility”.

“Datele arata ca includerea pestelui, cum ar fi somonul, ca parte a unei diete cu restrictii calorice a dus la pierderea in greutate dupa 4 saptamani fata de o dieta similara fara fructe de mare, subliniind faptul ca adaugarea fructelor de mare la o dieta echilibrata din punct de vedere al valorii energetice poate stimula pierderea in greutate.”.

2. Proteina din zer

Daca esti in cautarea unei pudre proteice sanatoase pe care sa o transformi intr-un shake delicios, incearca proteinele din zer.

“Proteina din zer poate creste rapid senzatia de satietate, deoarece contine toti aminoacizii esentiali si este absorbita rapid in organism”, spune Courtney D’Angelo, autor la Go Wellness. “Au existat numeroase studii efectuate pentru a verifica legatura dintre proteinele din zer si scaderea in greutate, majoritatea studiilor concluzionand ca proteinele din zer reduc grasimea si cresc masa musculara.”.

Proteina din zer este considerata o proteina completa care contine toti cei 9 aminoacizi esentiali si un continut redus de lactoza. Ea este folosita in special de culturisti si atleti.

3. Linte

Lintea este o sursa buna de proteine si alte vitamine si substante nutritive utile.

“Consumul de linte poate oferi organismului un aport de fibre, antioxidanti si micronutrienti importanti, iar cercetarile au aratat ca poate ajuta oamenii sa piarda in greutate, chiar si atunci cand dietele nu sunt limitate in calorii”, spune Manaker. “Inlocuirea carnii grase cu linte poate fi o solutie sanatoasa si usoara prin care sa reduci greutatea corporala.”.

4. Pudra proteica din cazeina

Un alt tip popular de pudra proteica este proteina din cazeina, despre care D’Angelo spune ca este excelenta pentru a-ti atinge obiectivele legate de silueta.

“Cazeina este asemanatoare cu proteina din zer prin faptul ca are, de asemenea, continut redus de lactoza si toti aminoacizii esentiali, dar diferenta majora este ca proteina cazeina este absorbita lent in organism”, spune D’Angelo. “Asta inseamna ca te vei simti satul si plin pentru o perioada mai lunga de timp in comparatie cu proteina din zer si, in timp ce cazeina nu este la fel de buna pentru cresterea masei musculare, este mai eficienta decat multe alte surse de proteine.”.

5. Nuci

“Cresterea consumului zilnic de nuci este asociata cu o crestere mai mica in greutate pe termen lung si un risc mai mic de obezitate la adulti, asa ca inlocuirea a 0,5 portii pe zi de alimente mai putin sanatoase cu nuci poate ajuta la prevenirea kilogramelor in plus si a obezitatii pe termen lung”, spune Manaker.

Cand vine vorba de nuci, ele sunt cunoscute ca fiind unele dintre cele mai bune alimente care lupta impotriva kilogramelor in plus. “Consumul de nuci a fost asociat cu senzatia de satietate crescuta, care poate ajuta oamenii sa piarda in greutate pe termen lung”, spune Manaker, „iar nucile sunt o sursa excelenta de acid alfa-linolenic (ALA).”

6. Branza de vaci cu continut scazut de grasimi (cottage)

S-ar putea sa nu te gandesti la branza de vaci ca la un aliment bogat in proteine, dar alegerea tipului potrivit de branza de vaci iti poate oferi un aport urias de proteine, cu foarte putine grasimi si zahar.

Intr-o ceasca standard de 2% branza de vaci, veti obtine peste 24 de grame de proteine, cu 5 grame de grasime si 9 grame de zahar din lactoza. Daca doresti sa adaugi niste arome naturale, poti adauga fructele preferate sau un strop de miere.

