Descopera trei retete sanatoase de clatite pe care sa le incerci:

1. Clatite cu faina de cocos, banane si sirop de artar

Daca ai intoleranta la gluten, atunci trebuie sa incerci aceasta reteta de clatite cu faina de cocos.

Ingrediente:

1/2 cana cu faina de cocos

1 lingurita cu praf de copt

un praf de sare

3 linguri cu ulei de cocos topit, plus inca putin pentru prajit

4 oua mari, batute usor

1/2 cana cu lapte de migdale sau de cocos

2 banane taiate felii

6 linguri cu sirop de artar

Preparare:

Cerne faina si praful de copt intr-un bol. Adauga sarea si formeaza o adancitura in centrul amestecului de faina.

Toarna uleiul si ouale, apoi amesteca cu un tel pentru a incorpora treptat faina. Adauga suficient lapte pentru a obtine un amestec cu o consistenta cremoasa.

Incinge putin ulei de cocos intr-o tigaie mare, nonaderenta, si pune doua linguri de aluat sub forma rotunda, lasand spatiu intre ele.

Lasa clatitele cate 1-2 minute pe fiecare parte, pana cand devin pufoase si rumene. Repeta aceeasi procedura pana cand termini tot aluatul.

Dupa ce ai preparat toate clatitele, lasa tigaia pe foc si mai adauga putin ulei de cocos. Pune feliile de banana si lasa-le timp de 30 de secunde, pana incep sa prinda putina culoare. Adauga 2 linguri cu sirop de artar, intoarce bananele si mai lasa pe foc inca 30 sau 60 de secunde, pana cand devin aurii.

Imparte clatitele pe doua farfurii si serveste cu bananele rumenite si restul de sirop.

2. Clatite keto cu crema de branza

Poti mentine dieta keto pe care o urmezi si in acelasi timp sa te bucuri de clatite delicioase. Incearca aceste clatite keto cu crema de branza. Spre deosebire de cele care contin multi carbohidrati, aceste clatite sunt realizate din faina de migdale, care contine numai 22 de grame de carbohidrati per cana.

Ingrediente (pentru 3 clatite sau o portie)

2 oua medii

50g de crema de branza

1/2 lingurita cu extract de vanilie

1/4 cana cu faina de migdale blansate

1 lingurita cu eritritol (indulcitor natural sarac in calorii)

1/4 lingurita cu praf de copt

unt sarat, pentru servit

Preparare:

Amesteca ouale, crema de branza, vanilia, faina de migdale, indulcitorul si praful de copt in blender si blenduieste la viteza medie pana cand amestecul este omogen. Foloseste o furculita pentru a sparge bulele mari de aer formate la suprafata aluatului.

Unge o tigaie medie cu ulei de cocos si pune-o pe aragaz la foc mediu. Cand tigaia s-a incins, toarna o treime din aluat in tigaie.

Intoarce clatita cand marginile devin ferme si apar bule pe toata suprafata clatitei, dupa aproximativ 1-3 minute, si las-o alte 1-3 minute pe partea cealalta.

Repeta cu restul de aluat pentru a obtine in total trei clatite.

Serveste cu unt si fructe de padure.

3. Clatite din cartofi dulci, bogate in proteine

Aceste clatite bogate in proteine si fara gluten sunt foarte sanatoase si satioase. Poti dubla cantitatile pentru a obtine mai multe clatite pe care sa le pastrezi apoi la congelator. Le poti decongela peste noapte si pot fi incalzite putin inainte de a fi servite.

Ingrediente:

1/2 cana cu linte rosie

1 cana cu apa

1/2 cana cu lapte de cocos integral

3 oua mari

3 linguri cu sirop de artar

1 lingurita cu extract de vanilie

1/2 cana cu piure de cartofi dulci

2/3 cana cu faina de migdale

1 lingurita cu scortisoara macinata

1 lingurita cu praf de copt

Pentru a prepara piureul din cartofi dulci:

Curata un cartof dulce mic si taie-l in bucatele de cinci centimetri. Pune patru cani cu apa la fiert intr-o craticioara. Adauga bucatelele de cartofi dulci si lasa la fiert timp de aproximativ 10 minute sau pana cand furculita intra cu usurinta in cartofi. Scurge si clateste cartofii cu apa rece, apoi pune-i intr-un bol si piseaza-i cu furculita.

Prepararea clatitelor:

Amesteca lintea si apa intr-un bol si lasa la inmuiat peste noapte sau timp de 8 ore ziua, departe de lumina directa a soarelui. Dupa ce s-a inmuiat lintea, scurge apa ramasa si clateste cu apa rece. Intr-un blender, adauga laptele de cocos, lintea si restul ingredientelor, in ordinea in care au fost enumerate.

Blenduieste pana obtii o consistenta cremoasa.

Incinge o tigaie pe foc mediu. Pune aproximativ 3 linguri de compozitie pentru fiecare clatita. Intoarce clatita cand marginile s-au intarit, iar pe suprafata au aparut bule. Mai lasa inca 1-2 minute pe partea cealalta. Continua pana termini toata compozitia.

Serveste clatitele calde cu toppingul preferat. Poti folosi sirop de artar, banane, unt de cocos, scortisoara etc.

Sursa: andreearaicu.ro