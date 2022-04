„Cred că fiecare om ar încerca, într-un fel sau altul, să evite executarea unei pedeapse privative de libertate, cu atât mai mult cu cât consider că decizia de azi este exagerată. Teorietic, verdictul ar putea fi răsturnat, dar nu cunosc procedurile din Bulgaria, dar probabil că sunt apropiate de ale noastre. Sentința dată azi este supusă căilor de atac, iar la instanța superioară se rediscută această speță. Îmi pun speranța ca justiția din România va repara eroarea celei din Bulgaria. Din câte o cunosc pe Elena Udrea, nu cred că va „turna”, nici nu are ce să toarne și pe cine sa toarne. Azi am discutat cu doamna Udrea despre dosarele pe care încă le avem în justiția din România. Am văzut-o încrezătoare și optimistă în legătură de deciziile justiției”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu pentru Realitatea PLUS.