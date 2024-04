"Am fost la INML, era prima zi de dupa zilele de weekend si era normal sa vin. Din cauza agresiunii pe care am suferit-o sambata seara, ati vazut si dvs in direct la televizor, din partea unui grup de derbedei care sunt membri ai SOS, candidati la locale, chiar si europarlamentare. Era un grup de vrei 10-12 persoane.

E posibil sa fi primit vreun ordin si cu siguranta au fost chemati, nu aveau cum sa stie. Daca asculta de un ordin, asculta doar de Diana Ivanovici, inca Sosocoaca, viitoare Macovei.

M-au lovit, m-au bruscat, au tipat la mine... O lovitura in gat si un deget dat peste cap.... Sa speram ca Parchetul general se va ocupa", a declarat, luni, Silvestru Sosoaca.