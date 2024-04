Conform declarațiilor lui Silvestru Șoșoacă, atacul a avut loc în timp ce se afla în apropierea clădirii Guvernului, fiind suprins de agresivitatea și violența celor care l-au atacat.

„Îi cunoșteam pe majoritatea. Sunt membri ai SOS, badigarzii Dianei și oamenii care au participat și la strângeri de semnături. Cineva i-a organizat. Am depus plângere. Am așteptat 32 de minute să vină Poliția. Asta înseamnă premeditare. Diana știa, a dat ordin să mă lovească”, a spus Silvestru Șoșoacă la Realitatea PLUS.