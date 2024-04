"Este o autosesizare a Parchetului impotriva lui Silvestru Sosoaca si s-a inceput urmarirea in cazul lui.

Sunt foarte multe probe depuse de mine, foarte multe filmari cu violentele, mai ales dupa ce instanta l-a condamnat pentru ultraj.

Nimeni nu are dreptul sa hartuiasca, nici macar pe internet, nicio persoana, indiferent ca e vorba de un politician sau nu. Nimeni nu are dreptul sa insulte, nimeni nu are voie sa denigreze, mai ales felul in care arata o persoana.

Silvestru este chel, are burta, are gusa, are carente grave de educatie, este un violent.

Pana la urma, am fost grasa lui, deci bravo mei ca sunt grasa", a declarat, luni, Diana Sosoaca.

"Mă asteptam să vină Diana din nou cu alte serii de declarații, declaratii pe care le pun pe seama astenieni de primăvară, că ea la momentul ăla avea intotdeuna mai multe vulnerabilități decat in cealalta perioada a anului. (...) Am văzut că un Parchet se autosesizeaza, dar ea pune un noian de probe acolo... Nu e de râs chiara sa de tare, mai degraba e de plâns. Ea nu are subiecte politice si fiind avida de a aparea la TV, vine cu tot felul de lucruri din astea: stiti dvs, plicul cu zahăr de la Senat de acum o luna. Acum cateva zile a spus ca va muri peste 3 zile, pe 18, acuma. Așteptăm cu interes. Daca divortat nu pot, macar văduv sa ajung si eu", a declarat, de cealalta parte, Silvestru Sosoaca.

