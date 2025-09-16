„Pe baza analizei conduitei petentului condamnat nu se poate aprecia că, până la acest moment, pedeapsa închisorii și-a atins scopul, fiind necesară continuarea executării pentru ca petentul condamnat să se poată redresa, să dobândească un ansamblu de valori morale și sociale, necesare pentru evitarea, în momentul părăsirii locului de detenție, a săvârșirii altor infracțiuni”, a stabilit magistratul, care a invocat două abateri disciplinare, dintre care una „foarte gravă”, potrivit Ziarul Unirea..

Bărbatul a executat deja 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare dintr-o pedeapsă totală de 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav. Deținutul în vârstă de 62 de ani mai poate reveni cu o nouă cerere după data de 17 decembrie 2025, iar dacă și aceasta îi este respinsă, el va fi eliberat la termen în data de 20 mai 2026, executându-și integral pedeapsa.

Oltean l-a ucis în 1999 pe un om de afaceri din Alba, cu nouă focuri de armă și a dispărut cu o sumă importantă de bani, dar a fost prins după câteva zile.