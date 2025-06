Procurorul Nicolae Valerian Cuzi a primit mandat de arestare pe 30 de zile printr-o decizie a Curții de Apel București, din 14 iunie, potrivit Luju.

Magistratul este acuzat pentru presupusa comitere a trei infracțiuni. Este vorba despre sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri, favorizarea făptuitorului si fals intelectual.

Mai exact, Cuzi este acuzat că, pe vremea când era șef de parchet, ar fi distrus probe dintr-un dosar vizând un presupus viol asupra unui minor

"Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca, in cursul anului 2024, după administrarea mijloacelor de proba într-un dosar de urmărire penala in care se cerceta săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor, dosar instrumentat de parchetul in care își desfășura activitatea in calitate de prim-procuror, inculpatul a sustras mai multe documente utile aflării adevărului in cauza.

Totodată, in scopul împiedicării sau îngreunării tragerii la răspundere penală a autorului infracțiunii, inculpatul le-a înlocuit cu altele întocmite ulterior, atestând in mod necorespunzător adevărului aspecte contrare celor declarate inițial de suspect, cu consecința clasării dosarului penal," se arată în comunicatul PICCJ în baza căruia s-a decis reținerea procurorului.