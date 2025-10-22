Procurorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție și-au întrerupt protestul după ce CCR a întors proiectul legii pensiilor magistraților

Procurorii au inițiat protestele la finele lunii august
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au decis să suspende protestele, ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 20 octombrie, care a declarat neconstituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu.

Suspendare protest decisă în Adunarea generală a procurorilor PÎCCJ

"Având în vedere comunicatul Curții Constituționale a României din data de 20 octombrie 2025, prin care s-a anunțat admiterea obiecției de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite, și constatarea că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este necontituțională, Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, cu unanimitatea celor prezenți, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituției prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025.

Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluția şi circumstanțele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate", a transmis Adunarea procurorilor ICCJ.