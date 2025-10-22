Suspendare protest decisă în Adunarea generală a procurorilor PÎCCJ

"Având în vedere comunicatul Curții Constituționale a României din data de 20 octombrie 2025, prin care s-a anunțat admiterea obiecției de neconstitutionalitate formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite, și constatarea că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este necontituțională, Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, cu unanimitatea celor prezenți, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituției prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025.

Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluția şi circumstanțele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate", a transmis Adunarea procurorilor ICCJ.