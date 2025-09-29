Judecătorii Secției I Civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curtea Supremă de Justiție a României, au respins ca nefondat recursul declarat de Municipiul Constanța prin Primar împotriva deciziei nefavorabile de la Constanța, scrie Ziarul Amprenta.

MINUTA ȘEDINȚEI

„Decizia nr. 1554:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-reclamant Municipiul Constanţa prin Primar împotriva deciziei nr. 168 C din 7 octombrie 2024 a Curţii de Apel Constanţa – Secţia I civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Dospinescu Daniela Ramona, Marica Ion, Nejloveanu Niculae, Mazăre Radu Ştefan, Racu Constantin, Constantinescu Nicuşor Daniel, Ghiţulescu Bogdan, Dima Alin Horaţiu, Talpău Cristian.

Obligă pe recurentul-reclamant Municipiul Constanţa prin Primar la plata sumei de 8000 lei către intimatul-pârât Nejloveanu Niculae, cu titlu de cheltuieli de judecată reduse.

Definitivă“

La începutul anului, Primăria Constanța a făcut un ultim demers, la Curtea Supremă, pentru recuperarea unei sume de 2,85 de milioane de dolari din Dosarul Retrocedărilor, pe care o reclamă ca prejudiciu într-unul dintre cazurile de retrocedare vizate de ancheta DNA.

În proces, fostul primar al Constanței Radu Mazăre, condamnat deja în Dosarul Retroedărilor la nouă ani de închisoare și ulterior eliberat condiționat, figurează ca pârât alături de mai mulți acuzați din procesul ce vizează retrocedările din Constanța.