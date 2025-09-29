Este ziua decisivă pentru banii românilor! Guvernul decide astăzi cum reîmparte banii țării în plină austeritate! Liderii Coaliției se întâlnesc într-o ultimă ședință pentru a stabili de unde iau bani pentru pensii și salarii. Semnalul de la ministrul de Finanțe este clar – nu sunt bani pentru a da 80 de miliarde, cât au cerut ministerele, dar vor fi asigurate fondurile pentru venituri și investiții. Este o primă rectificare, iar sursele Realitatea PLUS susțin că va mai exista o împărțire a banilor la final de an.