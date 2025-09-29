Au apărut imagini în care primarul comunei Troianul, Ionel Neagu, ar fi surprins în timp ce primea bani ascunși într-un plic. Potrivit procurorilor, între 2021 și 2025 edilul ar fi încasat peste 145.000 de lei de la mai multe firme, în schimbul atribuirii preferențiale a unor contracte de reabilitare a școlilor și drumurilor din localitate.
Mita ar fi fost oferită chiar în biroul primarului, spun anchetatorii. Ionel Neagu este cercetat sub control judiciar pentru luare de mită, iar alături de el, cinci reprezentanți ai firmelor implicate sunt, de asemenea, anchetați.