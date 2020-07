Începe judecata în dosarul ROMGAZ, în care sunt inculpați Ioan Niculae și Adriean Videanu. Interceptările făcute de SRI, EXCLUSE de Înalta Curte

"Exclude din materialul probator convorbirile telefonice si comunicarile interceptate si inregistrate in baza mandatelor emise in temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei [...] Dispune indepartarea fizica de la dosarul cauzei a urmatoarelor mijloace de proba: - procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice si comunicarilor interceptate si inregistrate in baza mandatelor emise in temeiul Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, precum si a suportilor optici pe care sunt fixate," este o parte din minuta data de Inalta Curte in acest caz, conform portalului instantei. Decizia este definitivă.

Pe de alta parte, instanta a constatat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor ce nu au fost excluse si a efectuarii actelor de urmarire penala in masura in care nu a fost constatata nulitatea acestora.

"Dispune inceperea judecatii in cauza avand ca obiect acuzatiile aduse inculpatilor Niculae Ioan, Videanu Adriean, Alesandru Dan Victor, Stancu Lucian Adrian, Mirea Marin, Palasca Viorel, Apan Ioana, Kramer Alpar, Toth Francisc, Veza Marius Leonte, Ionascu Lucia si SC Interagro SA prin rechizitoriul nr. 146/D/P/2010 emis la data de 31 mai 2017 de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie -Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, astfel cum a fost remediat prin actul emis la data de 3 aprilie 2018 de acelasi organ judiciar," decide Inalta Curte.