Gelu Voican Voiculescu a pierdut vila de protocol

După 12 ani, RAPPS a reușit să obțina executarea silita a lui și despăgubiri uriașe. Deși, inițial, el plătea 149 de lei chirie pe lună, după 2008 chiria s-a mărit și ar fi trebuit să plateasca 3.450 de euro pentru vila de protocol. Sumă pe care fostul om de stat o considera abuzivă.

Peste 80000 de euro și 10.000 de lei trebuie să plătească Gelu Voican Voiculescu către RA-APPS, în urma unei decizii definitive a magistraților.

După 12 ani, acesta a fost executat silit din vila de lux cu 9 camere, 3 băi, 3 bucătarii, o mulțime de dependințe, având o suprafață locuibilă de aproape 300 mp, plus o curte de 456 mp, aflată în cartierul Primăverii, din Capitală.

Gelu Voican Voiculescu a fost unul dintre actorii politici cheie in Romania in timpul Revolutiei din decembrie 1989 si in guvernul condus de Petre Roman, in care a ocupat functia de viceprim-ministru si responsabil cu controlul serviciilor secrete (1989-1990).