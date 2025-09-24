Curtea supremă a respins contestația formulată de către Bălan împotriva arestării preventive decise de Curtea de Apel București, la solicitarea procurorilor DIICOT.

"Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Bălan Alexandru împotriva încheierii F/DL din data de 10 septembrie 2025, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel București – Secţia I penală. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 24 septembrie 2025", se arată în minuta ședinței.

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut de procurorii DIICOT în ziua de 8 septembrie, sub acuzația de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că „din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.