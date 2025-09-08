Potrivit unui comunicat de presă, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată, arată presa de la Chișinău.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că „din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.

Suspectul a fost adus la București pentru audieri tocmai pentru că unele informații pe care le-ar fi transmis serviciilor secrete de la Minsk, apropiate Moscovei, pun în pericol securitatea României”.

Conform anchetatorilor, două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta. Ancheta s-a desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și R. Moldova, scrie Ziarul de Gardă.

Ancheta DIICOT ar fi fost declanșată după ce autoritățile europene au semnalat o creștere a activităților de spionaj în Europa de Est, în special din partea unor state aliate cu Rusia