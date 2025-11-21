Potrivit PCCOCS, urmărirea penală a fost deschisă în temeiul art. 248 alin. (7) din Codul penal al Republicii Moldova, ce vizează introducerea sau scoaterea de pe teritoriul ţării, prin mijloace frauduloase ori prin nedeclarare, a armelor, muniţiilor, componentelor esenţiale ale armelor de foc, materialelor explozive sau altor mărfuri strategice, fapte săvârşite de două sau mai multe persoane.

Camion încărcat cu arme de foc, oprit la Vama Albița

Pentru investigarea cazului a fost constituit un grup mixt de anchetă, format din ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi ai Poliţiei de Frontieră. Autorităţile au anunţat că, în urma mai multor acţiuni procesuale desfăşurate până în prezent, două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore, iar la percheziţii au fost ridicate numeroase mijloace de probă.

Procurorii au precizat că, din datele preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina. Investigaţiile continuă, iar detalii suplimentare vor fi comunicate pe parcursul cercetărilor. Până la o eventuală decizie definitivă, persoanele vizate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat încă măsuri în legătură cu acest caz.