Faptele de care este acuzată doctorița Emilia Cun s-ar fi petrecut într-o singură lună, în mai 2015, la finalul căreia a și fost arestată, potrivit bihon.ro.

Este perioada în care polițiștii Serviciului Economic și procurorii Parchetului Bihor au monitorizat – inclusiv prin înregistrări video – întreaga activitate a Serviciului de Expertiză Medicală din Oradea, investigație finalizată cu descoperirea unei adevărate caracatițe a corupției și cu trimiterea în judecată a 10 medici și asistente. Adică a întregului personal al instituției.

În ceea ce o privește pe Emilia Cun, anchetatorii arătau că aceasta ar fi primit bani, produse alimentare, alcoolice și cosmetice de la 272 de persoane. În total, aproape 29.000 de lei, 900 de euro și 10.000 de forinți, în perioada vizată de investigații.

Completul de judecată a observat că doctorița Cun nu ar fi pretins ori solicitat în mod expres bunuri din partea pacienților. La un moment dat, chiar aceasta a declarat în fața anchetatorilor că „nu am cerut niciodată bani sau bunuri și inițial am refuzat banii și bunurile ce mi s-au oferit, dar am acceptat ulterior la insistențele pacienților”.