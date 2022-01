David Muniz, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la București, "dovada vie" că SUA vrea să dicteze în justiția română. Cine face, de fapt, regulile "jocului"?

Sub pretextul că, la noi în țară, corupția e atât de infiltrată încât amenință până și siguranța națională, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, David Muniz, și-a permis, într-un interviu acordat chiar postului public de televiziune, anul trecut, să dea indicații României.

"Preşedintele Biden a făcut din lupta anticorupţie o prioritate de securitate naţională. Corupţia nu este doar o problemă, deşi este o problemă gravă, pentru ţările în care există. Este o ameninţare la adresa securităţii, pentru că permite unora să exploateze slăbiciunile acelei ţări. Şi din acest motiv suntem foarte interesaţi să vedem progrese.

În problema SIIJ, poziţia noastră a fost clară şi o repet. Credem că această coaliţie trebuie să îşi ţină promisiunile pentru a desfiinţa SIIJ. Multe instituţii europene de justiţie s-au pronunţat clar că acea Secţie ar trebui să fie desfiinţată.

Cred că este încă prea devreme pentru coaliţie. Ei muncesc din greu şi cred că rezultatele se vor vedea. Se muncește mult în parlament şi la guvern pentru a găsi calea cea mai bună, pentru a se ţine de acele promisiuni, pentru a readuce, a reface statul de drept în România şi sunt foarte încrezător în legătură cu asta, dar e ceva care ne preocupă. Este în interesul strategic al SUA să vadă statul de drept respectat", declara David Muniz, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, în iunie anul trecut, într-un interviu acordat postului public de televiziune.

Discursul incalificabil al diplomatului SUA, desființat, la virgulă, de judecătoarea Dârdeci!

Declarațiile oficialului au fost aspru taxate, însă, de voci importante din Justiția din România. De departe cea mai vehementă reacție - fără drept de apel! - a venit din partea judecătoarei Mădălina Elena Dârdeci, de la Tribunalul Bucureşti, care a reușit să semnaleze derapajele grave care au depășit cu mult prea mult uzanțele diplomatice.

"Am văzut un pic din interviul acordat de dumneavoastră Televiziunii Române și aștept scuzele dumneavoastră!

De ce?

Pentru că m-ati jignit pe mine, judecătorul, mi-ati jignit colegii, dar, cel mai grav, ati jignit acest popor!

Care este norma juridică sau uzanța (diplomatică) care vă permite să solicitați desființarea SIIJ?

Vorbiți despre corupția din România?

Eu sunt ferm convinsă că există corupție în România asa cum exista și în SUA, si peste tot în lumea această, doar că, ce să vezi, reprezentantul României în SUA nu-si permite să vorbească, la un post cu acoperire națională, despre cum trebuie condusa SUA, despre cât de coruptă este sau despre ce instituții americane ar trebui desființate!

Vă intreb domnule Muniz, ati avut curiozitatea să lecturati hotărârea CSM nr.225/2019?

Ati avut curiozitatea să vă informați sau sa cereți să fiți informat cu privire la modul de recrutare al procurorilor din cadrul SIIJ?

Deci cum va permiteți să spuneți că SIIJ trebuie desființată asociind, indirect, aceasta secție cu ideea de obstacol în lupta împotriva corupției?

Să mă aștept, cât de curând, având în vedere preocuparea SUA, ca să mi se dea lecții despre cum trebuie sa judec și ce soluții trebuie sa pronunț?

Repet: care prevederea legală sau uzanța (diplomatică) ce vă permite să dați indicații prețioase României, aka să o guvernați??

45 de ani am fost sub bocancul rusesc! Și am rezistat, Tovarășe Muniz! Numai noi știm cum! Dar am rezistat!

Îmi place sa cred ca bocancul rusesc nu a fost înlocuit de cizma cowboy-ului american!

Aștept scuzele dumneavoastră, pe care le puteți transmite și pe pagina mea de Fb!

Mulțumesc!

PS pentru cei care vor sari să mă reclame, dar și pentru cei care vor avea o pornire de autosesizare, le transmit ca acest mesaj a fost scris în baza dreptului meu la liberă exprimare și, nu în ultimul rând, pentru că am jurat pe BIBLIE sa apăr drepturile si libertățile fundamentale ale cetățenilor!"

Desființarea SIIJ, recomandată și de Comisia de la Veneția

Comisia de la Veneţia a recomandat și ea desfiinţarea SIIJ, ca "un prim pas urgent" în cadrul unui proces mai larg de reformare a justiţiei.

Potrivit unui comunicat al Comisiei, desfiinţarea SIIJ ar fi dorită și de comunitatea internaţională, precum şi de mai multe ONG-uri "care văd SIIJ ca pe o structură ce reduce eficienţa sistemului legal".

În plus, forul internațional recomandă eliminarea unor articole de lege care ar conferi, aparent, o superimunitate magistraților. Încă o dovadă clară a unor ingerințe independente de voința națională, semn clar de imixtiune în justiția din țara noastră, într-o logică externă care pune în pericol statul de drept din România.

Desființarea Secției va crea, astfel, un precedent extrem de periculos!

Magistrații, semnal de alarmă: Desființarea SIIJ, un real și inacceptabil regres în privința statutului judecătorilor și procurorilor!

Într-un punct de vedere trimis către Comisia juridică a Senatului, cu privire la proiectul de lege privind desființarea SIIJ, Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) atrag atenția că distrugerea secției speciale va provoca "un real și inacceptabil regres în privința statutului judecătorilor și procurorilor, contrar documentelor internaționale relevate, precum și contrar dispozițiilor constituționale, astfel cum au fost reflectate în jurisprudența Curții Constituționale".

În primul rând, este vorba despre încălcarea independenței justiției. AMR, UNJR, AJADO și APR explică faptul că SIIJ reprezintă tocmai un garant al acestei independențe prin faptul că mecanismul de numire a procurorilor secției speciale este unul complet independent de factorul politic, rolul primordial avandu-l CSM. Ba mai mult, legea de funcționare a SIIJ nu le permite procurorilor acestei secții să facă presiuni asupra judecătorilor investiți cu soluționarea dosarelor trimise de către Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție – așa cum se întâmpla pe vremea când DNA avea competența de a ancheta judecători și procurori.