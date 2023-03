Anca Alexandrescu i-a transmis lui Valentin Ștefan, directorul Poștei, că are termen până la miezul nopții să-i ceară scuze pentru afirmațiile făcute la adresa ei.

"Dacă nu, mâine, la prima oră, voi lua legătura cu un avocat, pentru a vă da în judecată. Ceea ce faceți este o mizerie fără margini.

Trageți Poșta în niște scandaluri inadmisibile. Dvs, prin deciziile pe care le luați, împreună cu dl. Burduja, care vă girează și am să arat de ce spun asta. Nu am interese la Poștă, nu am contracte cu această companie, nu-l cunosc pe acest domn Mircea Toader, nu am avut niciun contract cu el, nu a venit nimeni la mine să-mi vorbească despre acest personaj. (...) Dl. Ștefan, dvs și dl. Burduja trebuie să explicați celor pe care-i conduceți, ca director general, de ce ați desființat organigrama și apoi ați refăcut-o, introducând aceste persoane, care au și salarii uriașe.



În frunte este Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării, pentru că acesta este principalul acționar al companiei.



Pe cine credeți că a pus director?





Pe Florin Gabriel Bulumac, șef departament clienți vânzări, este membru PNL și consilier local la Alexandria.





Alexandru Butiseacă, director departament financiar. Ca să știți cine este, amintiți-vă că a fost un scandal cu un consilier al lui Florin Cîțu, când era premier, care a contactat o jurnalistă din străinătate să scrie niște materiale în care să-l laude pe Cîțu.





Radu Ursan, consilier județean PMP Iași, șef corp control CPR.





Adrian Greci, fără apartenență politică, fost jurnalist





Constantin Tapalagă, director afaceri curierat, de mai mulți ani în poștă





Claudia Florentina Radu, fost jurist la Fabrica de Timbre, director Departamentul Juridic





Ana Anghelescu, angajatul lunii februarie, este șefa departamentului IT transformare digitală. Este una dintre participantele la protestele din 10 august 2018, la care Sebastian Burduja a fost unul dintre organizatori, și s-a tăvălit pe jos, cu "Jos corupția, jos hoția!" Perfect de acord, dar i-ați dat jos ca să veniți voit, cu salarii de 30.000 de lei pe lună?



Emil Ioan, dir. Afaceri Servicii Financiare.





Alexandru Brătianu, fiul lui Matei Brătianu, de la sindicate, dir. Afaceri Logistică.



Silviu Mărgean, fost vicepreședinte la PNL S1, unde Sebastian Burduja este președinte.





Ovidiu Vasile Călin, șef departamentul infrastructură, fost președinte al PDL Cluj și apropiat al lui Emil Boc, deține și o societate care face concurență Poștei Române.





Florin Valentin Glica, secretar general PNL Cluj.





"Cum se face că dl. Valentin Ștefan, cu sprijinul domului Burduja, nu au găsit decât oameni de la PNL, în majoritatea lor." s-a întrebat Anca Alexandrescu.



Profilerul H.D. Hartman, prezent în emisiune, a afirmat că persoanele care, din punctul său de vedre, ridică semne de întrebare, sunt Glica și Călin pentru conexiunile pe care le-ar avea la Cluj Napoca, dar și Florin Bulumac, de la Alexandria.

Realizatoarea a prezentat și noua organigramă a intereselor de grup, prin care apropiații lui Burduja și Ștefan câștigă sume uriașe.