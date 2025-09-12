Caz șocant la Iași. O femeie este cercetată de poliție după ce a prins un porumbel și l-a mâncat

Femeia părea să aibă probleme psihice (foto ilustrativ Profimedia)
Poliția din Iași a demarat o anchetă penală în urma unui incident șocant, surprins și filmat de trecători. O femeie ar fi prins un porumbel în mijlocul străzii și a mușcat din el, fără a-l găti. Atenție, urmează descrieri cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

În imaginile apărute în spațiul public se observă cum o femeie, cu un comportament nefiresc, mușcă din corpul jumulit al unui porumbel, iar filmarea surprinde pene pe asfalt și alte păsări în apropiere.

Martorii au alertat poliția, iar oamenii legii au dus-o inițial la secție. Din cauza stării de agitație și a comportamentului considerat „neadecvat”, femeia a fost transportată la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, unde a fost internată pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, potrivit BZI.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

 