Jurnalistul Ion Cristoiu nu se vede în postură de candidat la președinției ca reprezentant al stângii, așa cum a sugerat liderul PSD Marcel Ciolacu. Cristoiu a afirmat că "este un om ușor de manevrat" în chestiuni politice. În plus, el a precizat că, în opina sa, liderul PSD a urmărit alte scopuri atunci când i-a pomenit numele. În exclusivitate la Realitatea Plus, jurnalistul a făcut și pronosticul că, "deși nu-i face plăcere să o spună" fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi, are cele mai mari șanse să ajungă la Cotroceni, dacă va candida.