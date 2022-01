Achitat de Curtea de Apel Brașov, avocatul Robert Roșu a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție. După aproape un an petrecut în penitenciarele Rahova și Jilava, din 17 decembrie 2020 până în 23 noiembrie 2021, avocatul Roșu a fost achitat, în urma recursului în casație, de către un alt complet al aceleiași instanțe care l-a condamnat, ICCJ. Cine l-a vrut, însă, pe avocatul Roșu după gratii?

Acum, a decis să rupă tăcerea! Într-un interviu pentru site-ul gandul.ro, Robert Roșu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre perioada din penitenciar, trăirile sale, modul în care funcționează instinctul de conservare într-un penitenciar de maximă siguranță, care au fost cele mai mari dureri, gânduri despre suferința familiei și colegilor, dar și cum a fost reîntâlnirea.

Un detaliu a șocat, însă, prin puterea dezvăluirii - avocatul a mărturisit cum a fost amenințat de procurorul de caz.

Avocatul Roșu, declarația care dinamitează sistemul

"Eu știam că nu am greșit, că nu pot recunoaște nicio formă de vinovăție. De altfel, procurorul de caz, David Deca, mi-a spus, la prima discuție pe care am avut-o, în decembrie 2015, că știe că sunt nevinovat, dar că mă va chinui dacă nu spun ce dorește dumnealui", a spus avocatul.

Contactat de echipa "Culisele statului paralel", procurorul Deca a spus: "Declaratiile sunt mincinoase, calomnioase si, daca au fost facute asa cum spuneti in mesaj, o sa actionez in instanta pentru calomnie. Actele si masurile pe care le-am dispus in dosarul penal respectiv, inclusiv audieri, au fost analizate si cenzurate de instanta de judecata conform procedurii penale si nu au fost desfiintate sau inlaturate."

Cazul avocatului Roșu, povestea unei condamnări nedrepte

Într-o ediție specială a emisiunii "Culisele statului paralel", jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu a dezbătut pe larg, alături de invitatul permanent al emisiunii - Dorin Iacob, și de jurnaliștii Andrei Bădin, Mihai Belu si Dan Bucura, subiectul care dinamiteaza justitia.

Dorin Iacob a remarcat o nuanta extrem de importanta in ceea ce priveste raspunsul procurorului de caz David Deca: "Actele, nu vorbele si nu alte metode pe care se pare unii procurori sunt dispusi sa le aplice in timpul anchetei. Alte metode care nu se consemneaza in acte. Are o abilitate dl procuror in ce spune, dar noi suntem aici sa ne uitam la cine ce zice si cine ce face."

"Se pare ca ne intoarcem in timp si din punct de vedere al justitiei, in perioada de glorie a statului paralel", a atras atentia jurnalista Anca Alexandrescu.

"Am avut o informatie care, intre timp, s-a verificat, ca noul dosar al lui Vanghelie a aparut brusc si dintr-o data la unul dintre cele doua loturi dl judecator Alexandru Mihai Mihalcea. A aparut numele domniei sale ca un apropiat al domnului Coldea. Este in presa informatia. El este judecatorul care l-a inlocuit pe Stan Mustata in completul de judecata care l-a condamnat pe Dan Voiculescu", a dezvaluit Anca Alexandrescu.

De altfel, scena a fost relatata, in trecut, si de fostul presedinte Traian Basescu.

"Si judecatorul care a aparut la finalul procesului lui Tender", a completat Andrei Badin.

"Un judecator dedicat", a punctat analistul Dorin Iacob.

In aceste conditii, a remarcat jurnalista Anca Alexandrescu, nu putem sa nu ne punem intrebarea: Cum s-a ajuns in aceasta situatie?

"Sa credem in coincidente, sau cum? Ca a fost repartizare aleatorie presupun... Incep sa fie niste semne ca ne intoarcem cumva la momentul de glorie al statului paralel", a spus Anca Alexandrescu.

"Da, si este o problema ca judecatorul acesta despre care, daca cauti pe Google, gasesti tot felul de nazbatii, de la Coldea pana la alte chestii, adica se spunea ca face parte din gruparea celebrului judecator de la Inalta Curte Matei care tot la fel facea, la ordine, tot felul de lucruri", a punctat Andrei Badin.

"Am vazut toate aceste informatii de-a lungul timpului, dar nici nu am vazut vreo dezmintire a domnului respectiv sa spuna: N-am nicio legatura, nu e adevarat!", a adaugat Anca Alexandrescu.

Controversa din dosarul lui Marian Vanghelie - tandem soț-soție periculos

"In cartea domnului Rosianu cred ca apare o declaratie a avocatului Marian Nazat in care spune ca acest domn primeste comenzi pentru diferite dosare. Vorba ta, acest domn Mihalcea, mai ales ca de dansul se povesteste in presa de ani buni trebuia sa aiba o reactie publica. Dar atunci cand avem astfel de judecatori cu mape profesionale complicate, de genul acesta, ar fi bine ca sefii lor sa-i lase un pic sa se ocupe de alte dosare care nu sunt controversate. Pentru ca stiti care este povestea cu astfel de judecatori? Hai sa zic, prin absurd, ca Vanghelie sau Tender or fi fost vinovati, ca habar nu am. In momentul in care au un judecator din asta, iti pui intrebarea: Dar daca l-a facut pe ala, asa, ca a primit ordin? Si mai este o mica problema, nu stiu daca este conflict de interese sau nu, revenind la Vanghelie, sotia lui Mihalcea este judecatoarea care l-a condamnat pe Vanghelie la 12 ani de inchisoare", a spus Badin.

"Si acum sotul este judecator in alt dosar...", a completat Anca Alexandrescu.

"Sunt doua loturi, i-au impartit in doua loturi. Nu este la Vanghelie deocamdata, e la oamenii de afaceri", a mai spus Badin.

"Eu, referitor la cazul avocatului Rosu, nu am luat nicio atitudine, dar am fost placut surprins pe de o parte de solidaritatea celorlalti avocati, neplacut surprins am fost de altceva: ca toti avocatii aia stiau dinainte de a fi condamnat avocatul Rosu de abuzurile din justitia de la noi, ca isi vedeau clientii, vedeau ce se intampla in instanta. Eu m-as fi asteptat de la toti avocatii sa aiba, si ma astept si pe viitor, sa aiba aceeasi atitudine, sa faca aceleasi proteste pentru fiecare client al lor care pateste abuzuri in justitie. Sa avem astfel de dezvaluiri pentru fiecare om, chiar si cel mai amarat care pateste astfel de abuzuri pentru ca sunt multe. Sunt o parte de judecatori profesionisti care isi fac treaba, nu au interese, sunt si alti judecatori care fac varza justitia si distrug orice credibilitate", a spus jurnalistul Mihai Belu.

"Au compromis-o! Pentru ca acestia, prin deciziile lor, au facut ca lumea sa nu mai aiba incredere in justitie, chiar daca X, Y o fi fost vinovat. Dar prin felul in care au... Uite si in cazul Voiculescu, ca nu am nicio prietenie, tot Mihalcea... l-au bagat, l-au scos, au zis aia cu Telepatia... Iti vine sa razi", a completat Badin.

"Apropo de cazul Rosu. A fost eliberat acum 6-7 luni. Nici pana acum nu s-a facut motivarea in cazul eliberarii avocatului Rosu. In interviul din Gandul, Rosu spune ca se va adresa in instanta impotriva celor care i-au facut... Pana nu iese motivarea nu poti!", atrage atentia Badin.

"Judecatorii isi merita scarba pe care o au romanii fata de ei prin aceasta atitudine tacita, prin toleranta mizeriei din bucataria lor. Clanurile din justitie, o alta realitate"

"Vorbim aici de proceduri care de multe ori sunt incalcate. In principal, povestea de exemplu cu tragerea la sorti a completului: o prostie pe care nici copiii mici nu o mai cred si toti stiu ca de fapt nu exista acea tragere aleatorie. La fel cu chestiuni legate de motivari care, poate lumea nu stie, judecatorii sunt obigati ca, in termen de 6 luni, sa dea motivarea. Nu o dau nici in 3, cat era, nici imediat, niciodata. Dar lucrurile exista, sunt prinse. Noi, poporul, stam pe margine si ne uitam. Mai tipam si noi: hai sa-i traga cineva la raspundere! Dar haideti sa mergem pe o logica simpla: presupunem ca 3/4 din magistrati, din judecatori, sunt de buna credinta. Si printre ei sunt si unii aserviti, cu statul paralel... Alora 3/4 le convine ca asupra lor sa se puna stampile de genul acesta ca sunteti toti corupti, incompetenti si ticalosi? Probabil ca da. Pentru ca altfel, eu va intreb: daca noi stim asta, avocatii stiu asta, judecatorii nu stiu ce mizerie si ce bataie de joc e cu tragerea la sorti a completurilor? Ba da, stiu, dar accepta tacit mizeria. Cand e vorba sa le spui acestor distinsi domni corecti: Hai sa gasim o solutie sa facem o lege prin care ticalosii sa raspunda! Se pun toti pe picioare indarat si neam n-ai vedea pe unul sa accepte. Ei nu vor sa accepte asta. Deci tot ce inseamna ordine in sistemul asta de judecata este respins din start taman de catre ei care ar trebui sa fie primii beneficiari ai curatirii acestui sistem. Astia sunt muti toti. Ei isi merita soarta, statutul, isi merita scarba pe care o au romanii fata de ei prin aceasta atitudine tacita, prin toleranta mizeriei din bucataria lor", a spus Dan Bucura.

"Referitor la chestia aia legat de tandemul sot-sotie... clanurile din justitie sunt o alta realitate. Cu cati nu au fost?", conchide Bucura.