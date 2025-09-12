Anchetă la IPJ Brașov, după ce un polițist a fost filmat lovind un tânăr care făcuse scandal

Poliția a transmis că va cerceta circumstanțele incidentului (foto/Profimedia)
Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a deschis o anchetă după ce, pe rețelele de socializare, a apărut o înregistrare video care surprinde momentul în care un polițist lovește cu piciorul un tânăr deja încătușat. IPJ Brașov a precizat că se delimitează ferm de astfel de comportamente abuzive.

Potrivit autorităților, intervenția a avut loc pe 6 septembrie, în urma unui apel de urgență care semnala un comportament violent al unui bărbat de 28 de ani.

Acesta ar fi agresat personalul de securitate al clubului, fiind ulterior imobilizat și dus la sediul poliției, unde a primit o sancțiune contravențională și a fost deschis un dosar penal pe numele său.

După apariția imaginilor în spațiul public, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a transmis că se delimitează ferm de orice comportament abuziv și a declanșat o anchetă internă pentru verificarea circumstanțelor intervenției. „Orice abatere de la normele legale și etice va fi analizată cu maximă seriozitate”, se arată în comunicatul oficial.