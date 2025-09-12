Potrivit autorităților, intervenția a avut loc pe 6 septembrie, în urma unui apel de urgență care semnala un comportament violent al unui bărbat de 28 de ani.

Acesta ar fi agresat personalul de securitate al clubului, fiind ulterior imobilizat și dus la sediul poliției, unde a primit o sancțiune contravențională și a fost deschis un dosar penal pe numele său.

După apariția imaginilor în spațiul public, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a transmis că se delimitează ferm de orice comportament abuziv și a declanșat o anchetă internă pentru verificarea circumstanțelor intervenției. „Orice abatere de la normele legale și etice va fi analizată cu maximă seriozitate”, se arată în comunicatul oficial.