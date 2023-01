”Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a apropiat UE şi NATO. Prin Declaraţia de azi (marți - n.r.), vrem să ne aducem cooperarea la nivelul superior, pentru a asigura pacea şi stabilitatea”, a declarat preşedintele Consiliului European Chalres Michel, într-un mesaj postat pe Twitter.

Russia\"s war against Ukraine has brought the EU and NATO closer together. With today\"s declaration, we want to take our cooperation to the next level to ensure peace and stability. Follow our press conference live. https://t.co/klf64cAdhe

”De la începutul Războiului rus în Ucraina, cooperarea UE-NATO a devenit mai puternică. Astăzi (marţi), prin noua declaraţie comună, ne aducem parteneriatul la un nou nivel. Vom aprofunda cooperarea noastră excelentă și o vom extinde în noi domenii”, a afirmat, la rândul său, preşedinta CE Ursula von der Leyen, tot într-un medaj pe Twitter.

Since the start of Russia\"s war on Ukraine, our EU-@NATO cooperation has only grown stronger.



Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.



We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi