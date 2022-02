„O mare parte din Ucraina a fost creată de Rusia. A fost făcută din părți date de Lenin din Rusia. După, înainte și după Stalin a dat Ucrainei părți din România, Polonia și Ungaria. În 1954 Hrusciov a dăruit Crimeea. Așa a fost formată Ucraina.

De ce a trebuit să transferăm teritoriile care au fost parte a Imperiului Rus? De ce a trebuit să fim așa de generoși? Și după aceea să dăm dreptul acestor republici să plece? E o nebunie. Acum trebuie să vorbim deschis și franc. Nu acuz pe nimeni, atunci era foarte greu, dar trebuie sa știm că anume așa a fost, după acțiunile bolșevicilor a apărut Ucraina. Acum, urmașii au dărâmat statuile lui Lenin și numesc asta decomunizare.

În 1920 a fost făcut URSS, dar viața a arătat că nu poți controla așa un teritoriu cu principiile acelea. Teroarea roșie si dictatura lui Stalin sau colectivizarea au transformat lucrurile astea doar în declarații. Stalin, de facto, a pus în practică ideile sale de orânduire în stat, dar nu a modificat constituția lui Lenin. Părea că nici nu era nevoie într-un regim totalitar.

În exterior părea frumos și democratic. E păcat că principiile pe care a fost făcut statul nu au exclus ideile utopice. Liderii partidului erau convinși ca au format un stat infailibil, dar minciuna acum pare că ne costă mult. Bacilul naționalismului doar a așteptat ceasul. Conducerea, în loc să analizeze clar, din cauza luptei pentru putere în partid, a fost încurajat naționalismul”, a spus, printre altele, Vladimir Putin.

„După aceea, am mers pe ideea bătută deja de satisfacere a nevoilor naționaliste. În 1989 a fost semnat documentul fatal. Citez: țările din uniune au toate drepturile care reies din statutului lor suveran. Fiecare republică și uniune are cetățenia sa, care se răsfrânge asupra tuturor cetățenilor ei.

Acum, întrebarea e de ce în acele vremuri tulburi a fost nevoie sa tulburi și mai mult. Soarta URSS a fost decisă cu doi ani înainte. Destrămarea Rusiei istorice, sub numele de URSS, este pe conștiința lor. Noi am ajutat tările CSI, inclusiv Ucraina. Din 91 până în 2013, Ucraina a câștigat 250 de mld de dolari din energia mai ieftină pe care am dat-o noi. Aceste credite de 1000 de mld ale URSS au fost plătite doar de Rusia. Ucraina a încălcat lucrurile semnate în 97, a avut cerințe pentru fondul de diamante din afara Ucrainei, moștenirea URSS. În 2011 aveam schimburi comerciale de 50 mld de dolari, în 2019 avea schimburi mai mici cu toate țările UE”, a mai spus Putin.

„Politicenii au făcut politica sub discutarea radicalilor, radicalii au devenit tot mai impertinenți și cerințele au crescut și nu le a fost greu să-și impună cerințele față de puterea care era tot mai aplecată către naționalism. Nu s-a realizat o statalitate solidă. Corupția, care este o problemă pentru multe tari, inclusiv pentru Rusia, în Ucraina mănâncă toate venele autorităților.

Și, în 2014 au dus maidanul până la lovitură de stat și s-au bucurat de susținerea vestului. În 2014 costul era de un miliard de dolari pe zi de la ambasada SUA. Câți oameni nevinovați au murit? Radicalii au organizat o adevărată teroare împotriva jurnaliștilor. Au urmat pogromuri și omucideri violente. Țara este destrămată, aprope 6 milioane de ucraineni au fost nevoiți să plece afară pe locuri de muncă necalificate. În pandemie au plecat 60.000 de doctori și asistente. Oamenii literalmente supraviețuiesc. Asta e pentru ca au băgat în buzunar istoria sovietică și rusă. Au distrus construcția de nave și aviație - și cu ele se mândrea întregul URSS. Din 2016, Antonov nu a făcut niciun avion. Infrastructura de transport de gaze făcută de URSS este atât de proastă încât e un adevărat pericol. Prăbușirea economiei ucrainene este acompaniată de o sărăcie generală și este coordonată de o grămadă de consilieri străini. Aceștia influențează toate domeniile, de la guvernare până la primărie. Nu există judecători independenți. Le-au dat drept străinilor pentru a decide componența CSM. Biroul anticorupție, etc sunt coordonate direct de ambasada SUA. Corupția înflorește la fel. Ucraina a fost dusă la nivelul de colonie. Și-a pierdut caracterul național”, potrivit lui Putin.