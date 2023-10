În fața Ambasadei SUA din beirut, capitala Libanului, protestatarii au rupt un culoar de ordine și chiar s-au auzit focuri de armă. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Large crowd of angry Lebanese citizens protest infront of the US embassy against the massacres in Gaza



Clashes with security forces ongoing pic.twitter.com/oS3tSZvP76 — Hussein (@EyesOnSouth1) October 18, 2023

US Embassy Beirut now: Barrage of tear gas pushing protesters back.#lebanon pic.twitter.com/tZMcJs8lJc — Rebecca Collard (@rebeccacollard) October 18, 2023

La Amman, Iordania, prostestatarii și-au exprimat din nou furia față de explozia devastatoare care a distrus spitalul Al-Ahli din Gaza și pentru care oficialii israelieni și palestinieni se învinovățesc reciproc. Manifestări asemătoare au fost și marți seară, imediat după anunțul privind distrugerea spitalului.

BREAKING! Jordanian security forces attack and disperse thousands of angry protesters trying to storm the Israeli embassy in #Amman in protest of the atrocities being committed by Israel in #Gaza. #Jordan #Israel #Gaza_Genocide #Palestine #Gazagenocide pic.twitter.com/EX4VPVeZXM — DOAM (@doamuslims) October 18, 2023

Proteste asemănătoare, dar de mai mică amploare, au avut loc în zona ambasadei Statelor Unite din Tunisia.