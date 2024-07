Guvernul turc face apel la calm, în contextul în care violențele împotriva refugiaților sirieni s-au extins din regiunea centrală Melikgazi și au ajuns să afecteze și alte zone. Autoritățile turce au arestat peste 470 de persoane după ce mulțimi furioase au vandalizat magazine și mașini deținute de sirieni. Revoltele au început după arestarea unui bărbat sirian acuzat de abuz sexual asupra unei fetițe în Kayseri.

Ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, a condamnat ferm violențele și a subliniat că acțiunile agresorilor nu sunt conforme cu valorile umane ale societății turce. Yerlikaya a anunțat că 474 de persoane au fost reținute pentru participarea la acțiunile provocatoare împotriva sirienilor.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat violențele și a acuzat partidele de opoziție că alimentează xenofobia și ura față de refugiați. „Este inacceptabil să ardem case, să vandalizăm și să incendiem străzi”, a declarat Erdogan, subliniind că astfel de acțiuni nu vor aduce nicio soluție.

Violențele din Turcia au provocat revolte și în nord-vestul Siriei, în zonele controlate de opoziție și de forțele susținute de Turcia. Sute de sirieni furioși au ieșit în stradă, unii dintre ei înarmați, și au atacat convoaiele turcești, dărâmând steaguri turcești și aruncând cu pietre. În orașul Afrin, patru persoane au fost ucise într-un schimb de focuri între trupele turce și protestatari.

Turcia găzduiește peste 3,5 milioane de sirieni, cel mai mare număr de refugiați din regiune. Aceștia au fost primiți inițial sub statutul de „protecție temporară”, mulți devenind ulterior cetățeni turci. Cu toate acestea, sentimentul anti-refugiați a crescut în ultimii ani, pe fondul unei crize economice severe și a unei inflații în creștere.

Proteste xenofobe împotriva sirienilor au mai avut loc în Turcia, inclusiv în 2021, când un adolescent turc a fost înjunghiat mortal într-o confruntare cu un grup de tineri sirieni în Ankara. Sute de oameni au ieșit atunci în stradă, vandalizând magazine și aruncând cu pietre în casele refugiaților.

Violențele recente subliniază tensiunile profunde dintre comunitățile turcă și siriană, exacerbate de dificultățile economice și de sentimentele naționaliste în creștere. Autoritățile continuă să facă apel la calm și să ia măsuri pentru a preveni escaladarea conflictului.

Pogroms have been going on for several days in Turkey amid the rape of a 7-year-old girl by a migrant from Syria



Turkish police detained more than 470 participants in anti-Syrian pogroms. The riots began after the detention of a Syrian accused of raping a child in Kayseri… pic.twitter.com/HbKWTzOj4Y