"În calitate de preşedinte, el a pus întotdeauna America pe primul loc, a impus respect în întreaga lume şi a folosit acest respect pentru a construi pacea", a declarat Orbán la X, adăugând, după cum a declarat şi Trump joi, după aflarea verdictului, că poporul american "îşi va da verdictul în noiembrie".

I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!