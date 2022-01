Peştii morţi, dorada şi dorada albă, au început să iasă la suprafaţă în ferma Richo din Lacul Drepano marţi dimineaţă după ce temperatura în apă a scăzut la zero grade Celsius.



''Distrugerea este uriaşă, se estimează că sunt în jur de 50 de tone de peşti morţi'', a afirmat Ioannis Ouzounoglou, care lucrează la ferma piscicolă deţinută de stat, după ce a adunat câteva exemplare în ambarcaţiunea sa.



''În ultimii ani în care am înregistrat şi măsurat temperaturile din zonă, nu m-am aşteptat niciodată să avem temperaturi atât de scăzute'', a spus el.



Ţările din regiune au fost lovite de un val de frig, inclusiv Atena, care a fost acoperită de zăpadă.



Peştii de la fermă nu aveau cum să ajungă în apele mai adânci ale lacului sau mării pentru a supravieţui, a explicat cercetătorul Konstantinos Perdikaris de la Departamentul de Pescuit.



''Au murit din cauza şocului termic'', a spus Perdikaris, care a vizitat ferma marţi.



Specia dorada, spre deosebire de alţi peşti, este sensibilă la temperaturi scăzute şi nu poate supravieţui sub 4 grade Celsius (39 de grade Fahrenheit), a spus Perdikaris. Peştii erau la o adâncime mică unde frigul pătrundea mai repede în apă.



''La adâncimi mici, reacţia aerului este mai intensă'', a explicat el. Temperaturile obişnuite în fermă în această perioadă a anului sunt de aproximativ 7-8 grade Celsius.



Imagini furnizate prin dronă au arătat mii de peşti morţi plutind la suprafaţa lagunei şi pe maluri.



''În fiecare an îi eliberăm în lac, dar anul acesta din păcate nu am avut şansa să-i eliberăm la timp, pentru că gerul (a venit repede)'', a spus Ouzounoglou.



În ferma piscicolă se aflau peste 600.000 de peşti din diferite specii. Alte specii nu au fost afectate