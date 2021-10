Un ultramaratonist italian a câştigat duminică cel mai lung şi mai nebunesc eveniment de mers pe jos din lume, parcurgând 5.000 de kilometri într-o lună şi jumătate în jurul aceluiaşi grup de clădiri din New York, relatează AFP marţi.



''A fost cu adevărat monoton!'', a exclamat Andrea Marcato în timp ce traversa linia de sosire duminică seara, cu steagul italian în mână, în uralele mulţimii, după ce a dat ocol de 5.649 de ori unui complex şcolar din cartierul Queens din nordul New York.



El a parcurs astfel pe jos 3.100 de mile, sau 4.988,9 kilometri.



Cu un tur de 883 metri şi o medie de 116 kilometri pe zi - adică mai mult de două maratoane - sportivul în vârstă de 39 de ani a alergat şi a mers timp de 42 de zile, 17 ore şi 38 de minute. În fiecare zi, de la ora 6 dimineaţa până la miezul nopţii.



Restul de şase ore, Andrea Marcato şi ceilalţi şase concurenţi - o neozelandeză, un taiwanez, un japonez, un rus, un ucrainean şi un slovac - le-au petrecut dormind, tratându-şi rănile, mâncând, spălându-se şi răspunzând nevoilor naturale, în barăci de şantier instalate pe stradă pe perioada evenimentului.



Cursa, nebunească dar omologată la nivel internaţional, care perturbă întrucâtva traficul auto din New York, activitatea comercianţilor, a localnicilor şi a aproximativ 2.000 de liceeni din acest colţ popular din Queens numit Jamaica, continuă încă opt zile.



''La fel în fiecare zi''



Pentru a îndulci monotonia şi griul junglei urbane, trotuarele din beton şi porţile negre ale liceului, cei şapte maratonişti aleargă o zi în sensul acelor de ceasornic, iar a doua zi în sens invers.



''Prima săptămână este destul de dificilă, în special pentru minte'', a admis Andrea Marcato. ''Apoi ajungi să te obişnuieşti şi să accepţi că va fi la fel în fiecare zi'', a adăugat el.



Indiferent dacă plouă sau dacă bate vântul, ori dacă umiditatea şi căldura din oraşul New York sunt sufocante, el a dat ocol ca un ceas, începând de pe 5 septembrie, de aproape 5.700 de ori în jurul liceului tehnic Thomas Edison.



Evenimentul a fost creat în 1997 şi intitulat ''The Sri Chinmoy Self-Transcendance 3.100 Mile Race'' de un guru indian devenit newyorkez, Sri Chinmoy, care a murit în 2007. El a promovat un melanj alcătuit din sport extrem, autodepăşire şi meditaţie.



''Nu te gândeşti la nimic''



Din punct de vedere fizic, organizatorii acceptă doar ultramaratonişti care au participat deja la curse similare de cel puţin şase zile. Pe plan mental, ''cu mintea concentrată, nu te gândeşti la nimic altceva, nici la frică, nici la îngrijorare, nici la îndoială'', a spus Andrea Marcato.



''Este un test de rezistenţă, efort, hotărâre şi talent'', a rezumat directorul cursei, Sahishnu Szczesiul, subliniind cu mândrie că dacă 4.000 de alpinişti din lume au reuşit să urce pe Everest, doar 49 de ultramaratonişti au finalizat cursa de 3.100 de mile.



Pentru neozeelandeza Harita Davies, singura femeie care a participat la această ediţie, a 25-a, cursa este evident teribilă din punct de vedere fizic, dar ''lucru incredibil, zilele şi săptămânile trec, corpul se adaptează şi se întăreşte''.



La 47 de ani, ea aleargă ''pentru a deveni o fiinţă mai bună''. În acest timp ascultă muzică, cărţi audio şi cursuri de meditaţie. Se preconizează că Harita Davies va finaliza distanţa înainte de termenul limită, 26 octombrie.



Fără premii în bani



Alţi locuitori din New York, privaţi de spectacole în 2020 din cauza pandemiei care a îngenuncheat oraşul, nu prea înţeleg ce se întâmplă. ''Locuiesc aici, dar nu ştiam că are loc o cursă. Am crezut tot timpul că fac jogging'', a declarat râzând Julio Quezada.



Ce obţine câştigătorul Andrea Marcato, după ce a ars mii de calorii pe zi şi şi-a tocit 16 perechi de încălţări? Un trofeu, dar nu şi bani, potrivit organizatorilor.



''Este absolut, e visul meu şi l-am realizat'', a spus bucuros italianul, angajatul unei companii agroalimentare.



Harita Davies a atras însă atenţia că partea grea urmează: ''revenirea la viaţa normală''.