Localnicii au văzut din depărtare cum tornada se forma pe apă și se îndrepta spre ei.

Rafalele de vânt au atins chiar și 80 de kilometri pe oră.

Authorities have declared the \"tornado\" as a waterspout, which trashed the city.



Members of a local rowing club were injured, three seriously, when they were thrown into the trashed the city of Kiel as it made landfall on Wednesday.



