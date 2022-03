Imaginile sunt surprinse de o cameră de supraveghere de lângă sediul unei companii ucrainene de curierat, Nova Poshta, care a devenit un centru de „distribuire de ajutoare umanitare către organizațiile caritabile și luptătorii voluntari în Ucraina”, potrivit site-ului companiei, scrie The Guardian.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1