Căsătorii succesive, sfârșite în tragedie

Kolsum Akbari, originară din provincia Mazandaran, ar fi folosit aceeași metodă timp de 22 de ani: se căsătorea cu bărbați în vârstă, singuri și cu o situație materială bună, apoi îi otrăvea pentru a le moșteni averea. Pentru a evita suspiciunile, își alegea victimele în orașe diferite, ceea ce a făcut ca autoritățile să nu poată lega imediat cazurile.

Strategia ei era mereu aceeași. După ce se căsătorea, Akbari le administra partenerilor un amestec letal de medicamente pentru diabet, tranchilizante, medicamente pentru tensiune și alcool industrial. Când otrava nu își făcea efectul, recurgea la sufocare cu perne.

„Nu mai știu câți bărbați am omorât. Poate 13, poate 15. Nu-mi amintesc exact”, le-ar fi spus femeia anchetatorilor, potrivit presei locale.

Seria crimelor

Conform dosarului, șirul de morți suspecte începe în anul 2000 și continuă până în 2023. Printre victime se numără Mirahmad Omrani (69 de ani), care a murit la o lună după nuntă, Esmail Bakhshi (62 de ani), decedat la două luni după căsătorie, și Ganjali Hamzei (83 de ani), care a murit la doar 43 de zile după cununie.

Unul dintre soți, Masih Nemati, a supraviețuit unei tentative de otrăvire în 2020, însă a preferat să o alunge din casă fără să alerteze poliția – fapt care a permis femeii să își continue seria de crime.

Lanțul de morți suspecte s-a încheiat în 2023, după ce ultimul soț, Gholamreza Babaei, a decedat brusc. Fiul acestuia a devenit suspicios și, după ce a aflat de trecutul văduvei, a anunțat autoritățile. Anchetatorii au legat cazurile și au descoperit că toate duceau către aceeași femeie.

Proces cu zeci de reclamanți

Kolsum Akbari este în prezent acuzată oficial de 11 crime cu premeditare și o tentativă de omor. Peste 45 de persoane, printre care și moștenitorii victimelor, s-au constituit parte civilă în dosar. Procurorii afirmă că banii au fost mobilul principal, iar mare parte din averile obținute ar fi fost transferate fiicei inculpatei.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă pedeapsa capitală. Instanța urmează să audieze toți reclamanții înainte de a pronunța sentința.